Inter-Al Nassr 1-1 PAGELLE: Frattesi e Cuadrado meglio di Cr7 e Brozovic

L'Inter non va oltre l'1-1 con l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e Brozovic nella prima partita della tournée giapponese. Bene Frattesi e Cuadrado

27-07-2023 14:23

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

L’Inter non va oltre l’1-1 con l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo e del grande ex Brozovic nella prima amichevole della tournée giapponese. Allo stadio Yanmar Field Nagai di Osaka la vera partita va in scena nel primo tempo, quando gli arabi schierano tutte le loro stelle. I primi 45 minuti si concludono sull’1-1, nella ripresa sono i nerazzurri a prendere il sopravvento senza tuttavia trovare la via della rete. Prossimo appuntamento il primo agosto a Tokyo: l’Inter dovrà vedersela col Paris Saint-Germain.

Inter-Al Nassr, le scelte di Inzaghi e il primo tempo

Il tecnico conferma il solito 3-5-2 e soprattutto il giovane figlio d’arte Stankovic tra i pali. In difesa c’è Bisseck, centrocampo a tre con Barella, Calhanoglu e Frattesi. Fuori Thuram, lì davanti c’è Correa con Lautaro. Partono meglio gli arabi: al 19′ colpo di testa di Anderson Talisca e gran risposta di Stankovic. Subito dopo ci prova Cristano Ronaldo dalla distanza, fuori. Al 22′ Al Nassr avanti: sponda di CR7 per Talisca, assist delizioso per Ghareeb, che sfrutta la dormita di Bisseck per battere Stankovic. L’Inter si sveglia e, dopo le occasioni capitate a Lautaro e Dumfries, trova il pareggio poco prima dell’intervallo con l’inzuccata del nuovo acquisto Frattesi su assist dell’olandese.

Nel secondo tempo Inzaghi si affida a Cuadrado e Thuram

Consueta girandola di cambi nella ripresa, con Inzaghi che, al rientro dagli spogliatoi, getta nella mischia Acerbi, Sensi, Darmian, Dimarco, Thuram, Asllani e Cuadrado per De Vrij, Barella, Bisseck, Gosens, Correa, Calhanoglu e Dumfries. L’Inter prende il controllo del gioco, anche perché l’Al Nassr richiama in panca tutte le sue stelle. Fioccano le occasioni: Asllani ci prova due volte, quindi colpo di testa alto di Lautaro Martinez. Al 66′ il capitano spreca una ghiotta chance da pochi passi. Continuano i cambi, ma il risultato – nonostante il dominio dei lombardi – non si sblocca.

Cosa ha funzionato e cosa no

I nerazzurri hanno pagato il ritardo di condizione rispetto agli avversari, già in palla e pronti ad affrontare partite ufficiali. Avvio di partita in sordina dell’Inter, che si è svegliata solo dopo essere andata in svantaggio. Male la difesa sul gol dell’Al Nassr; in alcune circostanze anche il centrocampo ha concesso troppo campo agli arabi. Oltre alla questione portieri, la sensazione è che manchi un vero partner da affiancare a Lautaro. Uno dello spessore di Lukaku, per intenderci. Tra le note positive, le prestazioni dei nuovi acquisti Frattesi e Cuadrado.

Le pagelle dell’Inter dopo la sfida con l’Al Nassr, top e flop

TOP

Frattesi: 7. Si presenta con la specialità della casa: inserimento perfetto e gol di testa. Il suo primo gol in nerazzurro spiega il motivo per cui l’Inter lo ha acquistato.

Cuadrado: 7. Trentacinque anni e non sentirli. Entra nella ripresa e semina il panico a destra.

Lautaro Martinez: 6,5. Sempre nel vivo dell’azione e già in modalità Toro. Combatte, si rende pericoloso, gioca come fosse una partita ufficiale.

Asslani: 6+. Dopo l’addio di Brozovic ha voglia di mettersi in mostra. Entrato nella ripresa sfrutta l’occasione creando diversi grattacapi all’Al Nassr.

Dumfries: 6+. Suo l’assist per il colpo di testa vincente di Frattesi. Non sempre è preciso, ma, quando salirà di condizione, tornerà a essere prezioso sulla corsia destra.

FLOP

Bisseck 5. Distratto sul vantaggio firmato Ghareeb. Non era una lettura complicata, ma l’ex Aarhus si è lasciato sorprendere spianando la strada al calciatore dell’Al Nassr.

Correa 5. Pochi spunti e ancora imballato. Preferito a Thuram, continua a non convincere. Fino a quando Inzaghi continuerà a dargli fiducia?

Al Nassr, le pagelle di Cristiano Ronaldo e Brozovic

Cristiano Ronaldo: 6,5. Quarantacinque minuti in campo per l’asso lusitano, che dimostra di essere in discreta condizione. Qualche doppio passo per infiammare il pubblico di Osaka e un paio di tentativi senza troppe pretese. Ottima la sponda per Talisca in occasione dell’1-0.

Brozovic: 6+. Il croato sta già cambiando volto all’Al Nassr dettando i tempi in mezzo al campo. Se la squadra di Castro è più equilibrata rispetto alle imbarcate subite con Celta Vigo e Benfica lo deve alla qualità del centrocampista croato ex Inter.

Inter-Al Nassr: le formazioni ufficiali e i marcatori

INTER (3-5-2): F. Stankovic; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Gosens; Lautaro Martinez, Correa. Allenatore: Inzaghi.

AL-NASSR (4-2-3-1): Alaqidi; Al Ghannam, Lajami, Madu, Telles; Fofana, Brozovic; Talisca, Al Ghannam, Ghareeb; Ronaldo. Allenatore: Castro.

Marcatori: 24′ Ghareeb, 44′ Frattesi