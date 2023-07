Cuadrado a lezione di Inter dagli ultrà nerazzurri: il retroscena

L'ex cursore di fascia della Juventus, Juan Cuadrado, incontrerà i tifosi che erano pronti a contestarlo: tra ironia e sgomento, centinaia di messaggi sui social

18-07-2023 14:00

Che il giornalismo sarebbe stato la mia vita l’ho capito in terza elementare, quando presi molto seriamente la realizzazione del giornalino di classe. Il sogno ha superato ogni immaginazione quando sono entrato negli stadi che vedevo in tv per intervistare idoli e futuri campioni. Il calcio è perfetta metafora di vita. Raccontarlo, dopo averlo reso il mio lavoro, è un privilegio.

Juan Cuadrado dalla Juventus all’Inter. In un amen l’esterno destro colombiano è passato da acerrimo rivale sportivo a neo-acquisto dei nerazzurri. Le infinite vie del calciomercato hanno regalato un incrocio che in pochi avrebbero ipotizzato.

Quando la scorsa domenica sera si è diffusa la notizia della chiusura della trattativa per il tesseramento annuale di Cuadrado all’Inter, a margine del suo svincolo dalla Juve, sostenitori delle opposte fazioni e semplici appassionati si sono scatenati con una marea di commenti sul web ed è emerso un clamoroso retroscena.

Cuadrado all’Inter, oggi le visite mediche: i dettagli del contratto

Cuadrado oggi sosterrà le visite mediche di rito a Milano e firmerà un vincolo annuale con l’Inter che gli permetterà di incassare 2.5 milioni di euro. Simone Inzaghi è pronto ad abbracciarlo, ha voluto fortemente Cuadrado preferendolo a Bellanova per la sua maggiore esperienza e sarà più di una semplice alternativa a Dumfries. Ad attenderlo non ci sarà solo il suo nuovo allenatore però.

Inter, programmato un incontro tra gli ultrà e Cuadrado

Una volta preso atto della scelta dell’Inter di prendere Cuadrado, un centinaio di ultrà si sono presentati sotto la sede dell’Inter con tanto di striscione di contestazione nei confronti del calciatore. Non lo hanno srotolato solo grazie alla mediazione di un funzionario del club e sono andati via soltanto dopo aver raggiunto un compromesso: quello di un incontro con Cuadrado. L’obiettivo? Mettersi alle spalle il burrascoso rapporto con il popolo interista ottenendo la promessa che la maglia venga onorata. Una sorta di armistizio.

Cuadrado incontro i tifosi dell’Inter: ironie e commenti sul web

La notizia del summit programmato tra gli ultrà e Cuadrado ha scatenato i commenti sui social. Su Twitter, in particolare, centinaia i messaggi intrisi di ironia e sarcasmo oltre a tanti meno diplomatici. Per usare un eufemismo. Particolarmente centrale il tema delle simulazioni.

Cuadrado viene stuzzicato in merito all’etichetta di “tuffatore” in fantasiose ricostruzioni circa il dialogo che potrebbe avere con i tifosi e i suoi nuovi compagni di squadra: “Prima dovrà imparare le basi da funambolo, il requisito minimo è il salto mortale in area…”.E ancora: “Pare che i docenti del corso di interismo della durata di una settimana saranno Lautaro e Barella”.

Non basta? “Ma lui già lo sa cosa è l’interismo: basta che entra in area e cade. Anche durante il riscaldamento. Per i tuffi ci siamo! con Barella migliorerà”. “Hanno ragione! Perché Cuadrado, il triplo salto carpiato con doppio avvitamento come Barella non lo sa fare”.

Bordate dai supporter milanisti e, ovviamente, juventini: “A piangere si impara da bambini non servono grandi lezioni”. “Lezione numero uno: Arrivare terzi permette di indossare gli scudetti vinti da altri ed esserne orgogliosi”. C’è pure chi condanna il pulpito da cui verrà la predica ricordando pagine tristi: “Bisogna presentarsi in motorino?”