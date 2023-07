Inter, le prime parole di Inzaghi scatenano i tifosi sul web

Inzaghi parla di “totale sintonia” sul mercato con la società: conferma Carboni, ma viene ceduto poco dopo. Poi elogia Correa e i tifosi dell'Inter si fanno sentire sui social.

13-07-2023 11:11

Parla Simone Inzaghi e i tifosi dell’Inter (e non solo) si riversano sui social a commentare le sue dichiarazioni. Il tecnico emiliano non ha voluto giocare a nascondino: “Lo scudetto è il nostro grande obiettivo”. Ma è l’argomento mercato che ha scatenato i sostenitori nerazzurri. In particolare le frasi sul giovane talento Valentin Carboni, confermato dall’allenatore e poi ceduto in prestito poche ore dopo, e su Correa, pupillo di Inzaghi che il club sta provando a piazzare. Insomma, la “totale sintonia con i dirigenti e la società” di cui ha fatto menzione il tecnico nella conferenza di ieri è reale o solo di facciata?

Caso Carboni: Inzaghi lo conferma, la società no

Quanto accaduto è piuttosto singolare, visto che riguarda uno dei club più blasonati al mondo. Che un ragazzo di prospettiva come Carboni sia ceduto in prestito a un’altra squadra per farsi le ossa e accumulare esperienza è assolutamente normale. Ma poco prima Inzaghi aveva assicurato: “Farà il ritiro con noi, è cresciuto tantissimo”. Invece, il fantasista argentino classe 2005 è stato girato all’ambizioso Monza di Palladino. “Cominciamo bene, durata poco la sintonia” commenta ‘Inter Detto’ su Twitter.

Le parole di Inzaghi su Correa fanno scatenare il web

Sì, parole al miele dell’allenatore nei confronti dell’argentino, che nei primi due anni in nerazzurro non ha mai incantato come ai tempi della Lazio. Il club cerca acquirenti, che al momento mancano. Intanto Inzaghi continua a coccolare El Tucu: “Lo conosco bene, è un ottimo giocatore. Abbiamo fiducia e può fare di più”. Su Twitter, però, i tifosi non l’hanno presa benissimo. “Con Inzaghi Carboni avrebbe giocato 40 minuti a stagione, prima viene Correa” scrive un utente. “Dopo le dichiarazioni di Inzaghi presumo che in giro non ci siano fessi che vogliono Correa. Tocca passare un’altra stagione a “spappolarci” il fegato” aggiunge Gianpy.

Inter, Inzaghi fissa l’obiettivo scudetto

Il tecnico nerazzurro, dopo gli acquisti di Frattesi, Thuram e Bisseck, ha ammesso senza troppi giri di parole che l’obiettivo è “vincere lo scudetto. Abbiamo il dovere di provare a vincere la seconda stella”. Perché è vero che l’Inter è reduce da una finale di Champions League, ma è altrettanto vero che nell’ultima stagione non è mai stata in corsa per il titolo. Anche in questo caso, sui social non si contano i commenti, anche da parte dei sostenitori di altre squadre. “Che simpatico umorista” scrive Samuraj bianconero. “Basterà una Supercoppa italiana per cambiare idea in corsa” commenta Riccardo. “Ah, credevo dicesse salvezza” ironizza ‘onnipotente’. Per il calcio giocato c’è ancora tempo. Ma la stagione 2023/24 almeno sul web è già iniziata a pieno ritmo.