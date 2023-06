Champions League 2023/2024: tutto quello che c’è da sapere, le fasce dei sorteggi e le date

Il Napoli in prima fascia, Inter in seconda mentre Lazio e Milan sono in terza: appuntamento a Nyon il 31 agosto

15-06-2023 09:17

Si è appena spenta l’eco della finale di Champions League, vinta dal City di misura sull’Inter, che alle porte già bussa la prossima edizione: tra meno di due settimane sono già in programma i primi preliminari che si concluderanno con i playoff di fine agosto ma un quadro di massima è già pronto per le fasce dei sorteggi, che si terranno il 31 agosto a Nyon.

Champions, il Napoli in prima fascia con City, Psg e Bayern

Grazie alla vittoria dello scudetto il Napoli per la prima volta nella sua storia sarà testa di serie e partirà in prima fascia assieme agli altri top-team vincitrici dei rispettivi campionati. Gli azzurri, che ancora non hanno un allenatore, saranno in prima fascia assieme a Manchester City, Barcellona, Bayern Monaco, Paris Saint Germain, Benfica e Feyenoord (un posto che sarebbe spettato all’Inter se avesse alzato la coppa a Istanbul). Troviamo poi il Siviglia, che entra in prima fascia grazie alla conquista dell’Europa League ai danni della Roma.

Champions, Inter in seconda fascia con Barca, Real e Arsenal

Partirà dalla seconda fascia l’Inter che però è in buona compagnia, visto che assieme a lei ci sono anche Real Madrid e Atletico Madrid, rispettivamente secondo e terzo della Liga alle spalle del Barcellona, Borussia Dortmund e RB Lipsia, anche loro giunte immediatamente alle spalle del Bayern in Bundesliga, Porto, secondo in Portogallo, e le inglesi Arsenal e Manchester United, seconda e terza della Premier League.

Champions, Lazio e Milan in terza fascia

Delle otto squadre che comporranno la terza fascia, solamente cinque sono al momento sicure di esserci anche quando avverrà il sorteggio. Lazio e Milan si trovano attualmente in compagnia di tre squadre che hanno vinto i rispettivi campionati. Si tratta di Salisburgo, campione d’Austria per il decimo anno consecutivo, lo Shakhtar Donetsk che ha vinto il titolo in Ucraina e la Stella Rossa, campione della Superlega serba per la sesta volta negli ultimi sei anni. A queste, si aggiungono Real Sociedad, quarta in Liga, il Celtic, campione di Scozia e il Newcastle, quarto in Premier League che torna in Champions League a distanza di 20 anni. Per queste tre squadre, la fascia di competenza dipenderà dal ranking UEFA occupato dalle formazioni che si qualificheranno tramite i playoff.

Union Berlino, quarta forza della Bundesliga, e il Lens, che ha chiuso la Ligue 1 alle spalle del PSG, sono al momento le uniche due squadre sicure di affrontare il sorteggio in quarta fascia. Per conoscere i nomi delle altre formazioni bisognerà attendere l’esito dei playoff (andata 22-23 agosto, ritorno 29-30 agosto). Tra le squadre sicure di disputare i playoff ci sono per il momento lo Young Boys e l’Anversa ma la fascia potrebbe popolarsi anche di club come Rangers, PSV, Marsiglia e Braga.

Prima Fascia – Napoli, Barcellona, Manchester City, Bayern Monaco, Benfica, PSG, Siviglia, Feyenoord

Seconda fascia – Borussia Dortmund, Real Madrid, Manchester United, Atletico Madrid, Lipsia, Porto, Arsenal, Inter

Terza fascia – Lazio, Salisburgo, Milan, Stella Rossa +4 da stabilire

Quarta fascia – Lens, Union Berlino +6 da stabilire

Champions League, le date

Queste le date principali della prossima Champions League

27-30 giugno 2023 – Turno preliminare

11-19 luglio 2023 – Primo turno

25-26 luglio e 1-2 agosto – Secondo turno

8-19 e 15 agosto – Terzo turno

22, 23, 29 e 30 agosto – Playoff

Giovedì 31 agosto: Sorteggi fase a gironi

19-20 settembre – Prima giornata gironi

3-4 ottobre – Seconda giornata gironi

24-25 ottobre – Terza giornata gironi

7-8 novembre – Quarta giornata gironi

28-29 novembre – Quinta giornata gironi

12-13 dicembre – Sesta giornata gironi

OTTAVI DI FINALE

Sorteggio 18 dicembre

andata 13/14 e 20/21 febbraio

ritorno 5/6 e 12/13 marzo.

QUARTI DI FINALE

Sorteggio 15 marzo

andata 9/10 aprile

ritorno 16/17 aprile.

SEMIFINALI

Sorteggio 15 marzo (in contemporanea con quello dei quarti)

andata 30 aprile e 1 maggio

ritorno 7/8 maggio.

FINALE

Sabato 1 giugno allo stadio Wembley di Londra.