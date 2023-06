Allenatore Napoli, De Laurentiis: “Almeno 20 candidature”

Il numero uno azzurro rivela: “Arrivano da tutta Europa. Ma abbiamo tutto giugno per prendere una decisione”

05-06-2023 10:42

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, a Uno Mattina, ha parlato ancora del dopo Luciano Spalletti per la panchina azzurra: “Adesso comincia la Corrida, il povero Corrado ci guarda la lassù, ragazzi miei quanto siete voi coesi nella vostra incosciente stupidità? Capisco che dovete riempire i titoli, che tutti debbono campare, ma ci vuole serietà, professionalità e capacità di attendere. Volete sempre che la festa continui con grandi titoloni, io ancora non sono in grado di stupirvi, abbiamo tutto il mese di giugno, ci sono almeno venti candidature, sono aumentate, c’è tutta l’Europa. Ieri durante la preparazione della festa riflettevo, prendevo appunti, segnavo, scrivevo, ho fatto l’allenatore di me stesso”.