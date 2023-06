Champions League, Inzaghi: "Orgogliosi del percorso fatto, non meritavamo sconfitta"

L'allenatore nerazzurro: "Già anno scorso col Liverpool avevo intuito potenzialità della squadra"

11-06-2023 16:38

“Il rammarico è giusto che ci sia perché la sconfitta è la cosa peggiore nello sport. Ma i ragazzi devono essere orgogliosi del percorso fatto, non meritavamo di perdere. Il City ha trovato di fronte una grande Inter che ha fatto una grande finale”. Così Simone Inzaghi commenta la sconfitta per 1-0 della sua Inter contro il Manchester City in finale di Champions League. “La squadra ha dimostrato di potersi giocare questa competizione nel migliore dei modi. Già l’anno scorso contro il Liverpool avevo intuito che la squadra poteva fare di più degli ottavi di finale”, ha sottolineato il tecnico nerazzurro. (NPK)