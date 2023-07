Cuadrado dalla Juventus all’Inter fa scoppiare la rivoluzione sul web

I precedenti del colombiano e il suo passato sono ostacoli insormontabili per i tifosi nerazzurri

17-07-2023 09:18

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Proprio “quel” Cuadrado? Quello che si procurò un rigore inesistente dopo un contatto insignificante con Perisic in Juve-Inter di tre anni fa? Quello che ha la fama di tuffatore seriale? Quello che stava venendo alle mani con Handanovic nella scorsa gara di coppa Italia? I tifosi dell’Inter non riescono a capacitarsi dell’ultimo colpo di mercato di Marotta. Già sotto choc per la telenovela-Lukaku ecco che la clamorosa notizia di mercato con Cuadrado ingaggiato per un anno sta facendo scoppiare la rivoluzione a Milano.

Dopo lo choc per Lukaku interisti furiosi

Il popolo interista era rimasto attonito per la gestione del caso-Lukaku: possibile che alcuni giornalisti e qualche giocatore dell’Inter sapesse in anticipo delle idee del belga e Marotta e Ausilio fossero all’oscuro di tutto? Non si era ancora sbollita la rabbia per la telenovela del bomber che l’annuncio di Cuadrado ha finito di rovinare l’umore ai fan.

Tifosi Inter contro Cuadrado: non lo vogliamo

Il popolo interista è in rivolta contro l’ex Juve: “Possiamo reggere tutto, perché amiamo i nostri colori ma non l’arrivo di Cuadrado, quindi niente scherzi… oppure rimborsate gli abbonamenti!” e poi: “È un pò come se la Juventus ingaggiasse Materazzi...” e anche: “La maglia prima di tutto, ma questo acquisto non fa bene alla mia sanità mentale” e ancora: “Sono riuscita ad accettare acquisti di giocatori e allenatori indesiderati perché l’inter viene sempre prima di tutto, ma qui si va oltre e non riesco neanche ad arrivare all’aspetto tecnico perchè il problema “uomo“ in questo caso è insormontabile”

C’è chi scrive: “Ma con quale coraggio? Ma con tutti gli insulti che ha preso, come fa a presentarsi ai tifosi? E possibile che la dirigenza non abbia trovato una alternativa al medesimo costo o non abbia valutato i malumori sia della rosa che dei tifosi? Deve saltare tutto. Per forza” e anche: “Grande Inter, dopo aver investito su settore giovanile e calcio femminile, mette a segno una grande operazione e avvia il settore acquatico con tuffatori di primo rango” e ancora: “Nessun titolo ha più valore della lealtà e dell’onore. Questo è il mantra del popolo interista e per questo Cuadrado non lo vogliamo” e poi: “.ho solo insultato un giocatore più di lui…Nedved!…detto tutto”

Non mancano voci discorsi: “Ci potrà pure dare fastidio o provocare l’orticaria, ma l’operazione Cuadrado è intelligente. Ti copri per un anno in un ruolo che hai al momento vacante, con un giocatore esperto e non spendi una lira, ingaggio decente e concentri i tuoi sforzi per attacco e centrocampo” e infine: “Mi è sempre stato sulle balle per non dire altro, però l’ho sempre temuto perché forte. Tecnicamente è un grande acquisto”