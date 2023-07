Lukaku venerdì aveva giurato alla Curva: “Mai alla Juve”. Il ruolo della madre e i social chiusi

L'incredibile storia di Big Rom e la serie di autogol commessi fino ad arrivare in ritiro con il Chelsea. Chi c'è dietro il comportamento del bomber

Nel mondo del calcio ne abbiamo viste di tutti i colori, per cui da qui a sorprendersi ce ne passa. Però la storia di Romelu Lukaku ha qualcosa di particolare per tempi, modi e capacità di scontentare quasi tutti con una sola e semplice mossa. La vicenda sta prendendo un epilogo ben definito, con tinte di bianco che hanno sovrastato quelle azzurre andando ad affiancarsi al nero. Da quel “Mai alla Juve e al Milan perché sono interista e amo l’Inter” ad oggi sembra passata un’eternità. Invece è il solito caro e vecchio pallone che fagocita tutto a tempo di record, comprese le emozioni e i sentimenti.

Il doppio gioco e la telefonata breve ma intensa con Ausilio

Qualsiasi interista che si rispetti avrebbe voluto essere al posto di Piero Ausilio. Per vivere gli attimi di quella telefonata, durata appena trenta secondi all’interno dei quali il direttore sportivo del Biscione ha detto quello che tutti avrebbero voluto dire. Ci ha provato Lukaku a spiegare le proprie idee, la propria posizione ma senza averne l’opportunità data la furia del dirigente contro il suo ormai ex tesserato.

Facciamo un passo indietro e raccontiamo velocemente cosa è accaduto in Primavera: Big Rom, anzitutto, è un calciatore del Chelsea a tutti gli effetti, sotto contratto con i Blues. Data la precarierà della sua posizione, tramite i suoi rappresentanti, il centravanti belga ha flirtato sia col Milan che con la Juve. Se con i rossoneri non c’è stato margine di trattativa, con i bianconeri invece sì tanto che ci sarebbe già un accordo tra le parti.

Il confronto con gli ultrà e il rapporto deteriorato coi compagni

C’è chi mormora che uno dei problemi che abbia spinto Lukaku a cercare altre possibili destinazioni, comprese quelle nemiche, sia stata l’esclusione dai titolari nella finale di Champions. In realtà, secondo i ben informati, i contatti sarebbero antecedenti a quella data. Dopodiché sia il belga che il proprio legale sarebbero letteralmente spariti dalla circolazione, evitando qualsiasi rapporto con l’Inter e ogni suo dipendente, compagni di squadra compresi.

Anche questi ultimi non avrebbero preso bene il comportamento di Big Rom, che poi avrebbe cercato una sorta di chiarimento sia con Ausilio, in quella telefonata già raccontata con lo sfogo del dirigente, che con un ultrà della curva al quale il belga avrebbe replicato il suo rifiuto totale a vestire la maglia della Juventus. Telefonata fatta proprio venerdì scorso, come riporta la Gazzetta, in cui il belga avrebbe assicurato al capotifoso: “Mai alla Juve”

La mamma ha tirato i fili dell’operazione. Big Rom chiude i social

E adesso? Adesso l’attaccante prenderà parte al ritiro del Chelsea e lo ha già comunicato al tecnico Mauricio Pochettino. Naturalmente la sua presenza non significa affatto che verrà preso in considerazione dai Blues per la prossima imminente stagione. Lukaku resta sul mercato, con la Juventus destinazione più probabile, anche se non scontata, dopo la rottura definitiva con l’Inter e con l’Arabia sempre sullo sfondo.

Determinante sarà, come sempre, il ruolo della mamma del giocatore che da sempre ha un forte ascendente nelle scelte professionali compiute. Anche in questa situazione, infatti, si racconta come la signora Adolphine abbia di fatto manovrato il trentenne di Anversa, insieme al suo procuratore, al fine di trovare la soluzione migliore sotto tutti i punti di vista. Intanto il profilo social dell’attaccante è stato chiuso per i troppi insulti ricevuti. Erano interisti, ovviamente, anche se pare che neppure gli juventini siano così contenti di averlo. Vissero tutti infelici e scontenti?