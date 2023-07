Juve, per i tifosi c’è l’ombra di Conte dietro lo scambio Vlahovic-Lukaku

Social presi d'assalto dai tifosi. Molti sono sicuri che dietro l'interesse della Juventus per Lukaku, che sembrava destinato a tornare all'Inter

15-07-2023 10:18

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

All’improvviso, l’intrigo dell’estate. Lukaku torna all’Inter? No, o quanto meno non subito. Perché s’è mossa la Juventus che gli ha chiesto di prendere tempo, perché prima va piazzato Vlahovic. Intanto i tifosi della Vecchia Signora si mobilitano sui social. Già, il nome del gigante belga accostato ai bianconeri fa volgere immediatamente il pensiero ad Antonio Conte. Che ci sia il tecnico pugliese dietro all’interesse della Juve per il centravanti di proprietà del Chelsea?

Lukaku-Conte: un feeling che risale addirittura al 2013

Lo ha confessato in un’intervista rilasciata qualche anno addietro proprio Lukaku. “Conte mi aveva già cercato nel 2013, ai tempi della Juventus. Parlammo anche di come avrei giocare nella squadra”. In quella circostanza non se ne fece nulla. Ma il destino dei due era inevitabilmente destinato a incrociarsi.

Quando nel 2019/20 all’ex ct dell’Italia fu affidato il compito di rilanciare l’Inter, impose alla società di comprare proprio Lukaku. Che, alla corte di Conte, ha dato il meglio di sé. Quarantasette gol nelle prima due stagioni in Serie A e il titolo di campione d’Italia, che nella Milano nerazzurra mancava da ben 11 anni. Lo dicono i numeri: i due, insieme, hanno fatto faville.

Tifosi scatenati sui social: c’è Conte dietro Lukaku alla Juve

Il calciomercato alimenta fantasie, sogni, speranze. Le voci rimbalzano di bacheca in bacheca, un po’ come successo anni addietro a Napoli quando, per via del tam tam sulla rete, fu data per certa la presenza di Cavani in un noto hotel del Lungomare partenopeo, quando in realtà era da tutt’altra parte.

“L’unica spiegazione che posso dare per Lukaku è che entro la prossima stagione Conte sarà l’allenatore della Juve con buona pace di Allegri” scrive IMSerpico. “La Juve che cerca Lukaku dopo aver litigato con tutti i tifosi bianconeri mi fa strano…ci sarebbe un allenatore che vorrebbe alla morte il giocatore e parlo di Conte” aggiunge JuventusxSempre.

Conte ritorna con Lukaku? C’è chi nutre dubbi

“A tutti quelli che, dopo le indiscrezioni che vorrebbero Lukaku alla Juventus, associano il ritorno di Conte, voglio ricordare che Conte le lascia le squadre a ritiro iniziato, non le prende” sottolinea Juventino vero e fiero#facinoroso. Duca di Torino scrive: “Se è vera questa storia di Lukaku allora inizio a credere davvero ad un possibile ritorno di Conte. Ma in realtà penso sia un escamotage dei giornalisti per vendere qualche giornale…”.

Infine Maurizio Ercolani commenta: “Se Lukaku alla Juve significasse il ritorno di Antonio Conte alla Juve firmerei adesso. Altrimenti non ha molto senso, credo sia più probabile una bufala estiva o semplicemente un tentativo da parte dei procuratori di strappare un ingaggio più alto all’Inter. Vedremo”.

Vlahovic o Lukaku? I tifosi della Juve hanno le idee chiare

L’intreccio Lukaku-Juve è senza alcun dubbio l’argomento che più tiene banco sui social. I tifosi della Juventus sembrano avere le idee: ok Conte al posto di Allegri, ma tra Lukaku e Vlahovic tutta la vita il serbo. “Vlahovic (23) è ancora un potenziale fenomeno. Allegri lo ha reso un giocatore medio. Preferire Lukaku (30) a lui significa ancora tutti dietro e sportellate in avanti senza idee e senza futuro!”

dice ‘Hanno esonerato Allegri?’. “Ma Lukaku andrebbe alla Juve per sostituire Vlahovic o Bonucci? Anche perché servirebbe un difensore fisico…e lui è un signor stopper” ironizza Michele M T #mtw. “Qui giusto per dire, che se dai 11 milioni netti a Lukaku, al lordo son comunque meno dello stipendio di Vlahovic. Ad ogni modo non la farei mai questa operazione, ma se proprio bisogna farla la Juventus deve prenderci almeno 60 milioni in più” chiosa Luigi P. A.