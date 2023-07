Juventus, rottura Bonucci-Allegri scatena il putiferio tra i tifosi

Il difensore è stato messo fuori rosa e non fa parte del progetto, il popolo bianconero si divide sul web

14-07-2023 09:25

Le avvisaglie c’erano state: spifferi e rumours si inseguivano da tempo sulla volontà della Juventus di considerare chiusa l’era Bonucci: il difensore, ultimo reduce della gloriosa BBC, era considerato l’ultimo della lista nella gerarchia dei centrali da Allegri ma che si arrivasse a una rottura così clamorosa non era ipotizzabile.

La Juventus ha messo Bonucci fuori rosa

Ieri sera la notizia bomba: Bonucci, come McKennie, Arthur e Zakaria, non è stato convocato per la tournèe negli Usa. Fuori rosa e dovrà allenarsi da solo, in attesa che si chiarisca il suo futuro. L’ultimo smacco di un rapporto con Allegri che è sempre stato caratterizzato da tensioni e liti. Incerto ora il futuro del giocatore che non vuol correre il rischio dei perdere gli Europei del 2024 con la Nazionale.

Bonucci scaricato scatena le reazioni dei tifosi

Il mondo Juve è spaccato, fioccano le reazioni: “Comunque io non dimentico chi ci ha esultato in faccia indossando la fascia da capitano di un’altra squadra. Riconoscenza lui a noi, no il contrario” e poi: “primo anno un disastro tanto da dover avere un motivatore personale, ha campato grazie a Chiello, Barza, se ne va, esulta contro, torna, carisma zero gli preferiscono Danilo capitano. A 36 anni vuole soldi. Fine del racconto. Vada pure” e anche: ” premesso che a lui va il mio ringraziamento per tutto ciò che ha dato alla Juve, però condivido la nuova linea dirigenziale. Chi critica oggi Giuntoli/Manna non ricorda o non ha vissuto il modello Moggi”

C’è chi scrive: “Sia chiaro: escludere un giocatore dal progetto tecnico non solo è legittimo ma anche doveroso. Ma arrivare a mettere fuori rosa Bonucci si poteva evitare. Evidentemente pensano che possa nuocere alla squadra o tramare contro il tecnico. Non si doveva arrivare a questo punto” e poi: “è ormai inadeguato per età e condizione al calcio ad alti livelli. È stato però una bandiera, uno dei componenti di un trio da sogno, comunque uno che ha sempre dato tutto. Una fine così non la meritava, si poteva trovare un’uscita più dignitosa. A me dispiace tanto”.

Bonucci-Juve, web diviso su chi ha più colpe

Non manca chi crede a un lieto fine: “la questione Bonucci finirà che a inizio agosto, verrà reintegrato in rosa,(altrimenti farà causa?) e accetterà di non giocare, tanto Mancini è così scemo che lo chiamerà comunque, basti pensare a quando chiamava Bernardeschi, che non giocava mai!”

Il web è scatenato: “Ha dato tanto ma, come i suoi compari, non ha capito quando farsi da parte. Come personaggio non mi piace ma è sempre stato tra i primi a lamentarsi di Allegri. Aggiungi lo stipendio alto…” e anche: “Hanno cercato di fargli capire in tutti i modi che era al capolinea ma lui continuava a sciacquarsi la bocca anzichè il cervello non capendo. Ergo: se non vai via tu con eleganza ti mandiamo via noi a calci nel sedere”