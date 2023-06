Juventus e Bonucci, addio per colpa di Allegri: via l'ultima colonna della BBC, fine di un’era

Si rincorrono le voci di una separazione epocale tra Leonardo Bonucci e la Juventus, le colpe sono da trovare in Mancini, la Nazionale e le scelte di Allegri alla Juve. Con l'addio del difensore si chiude la dinastia della BBC

20-06-2023 10:24

C’era una volta la BBC, anzi la B-BBC. Impenetrabile e fondamenta solidissima della Juventus capace di dominare in Italia per quasi un decennio. L’ultima colonna portante di quella difesa sta per essere “abbattuta”. Dal tempo certo ma non solo. L’ultima bandiera di quella Juve che vinceva tutto, Leonardo Bonucci, sta per essere ammainata. Voci sempre più ricorrenti danno come probabile il divorzio tra il club bianconero e il difensore che proprio recentemente aveva dichiarato di voler giocare ancora un altro prima di smettere.

Bonucci-Juventus, aria di rottura: “colpa” di Mancini e di Allegri

L’ultima settimana è stata molto intensa per Leonardo Bonucci. Dopo una stagione travagliata con la Juve, piena di infortuni muscolari che ne hanno minato la continuità di rendimento di utilizzo, il difensore è stato chiamato comunque in Nazionale da Mancini per le final four di Nations League. Pronti-via e l’errore con la Spagna che ha spianata la strada al gol di Yeremi Pino. A fine gara Bonucci prendendosi come sempre le sue responsabilità ha anche motivato la prestazione mediocre contro gli spagnoli per la mancanza di condizione dovuta allo scarso utilizzo.

Mancini è stato drastico su Bonucci e il futuro azzurro. Il ct della Nazionale è stato chiaro senza criminalizzare l’errore di Leo: «Ha fatto un errore, ma è stato sempre un giocatore importante. Poi è chiaro che tutto finisce, vale per ogni calciatore». Insomma per far parte dell’Italia che difenderà il titolo europeo il prossimo anno, Bonucci dovrà necessariamente giocare con continuità nella Juve…

Fonte: Getty

Juve, Bonucci diventa un problema: resta o va via?

Bonucci a fine stagione ha annunciato il ritiro dal calcio il prossimo anno, di fatti dopo un’ultima annata con la Juve e cercando di difendere con l’Italia il titolo Europeo del 2020/21. Mancini e lo stesso Bonucci hanno però bisogno di garanzie sul suo utilizzo con continuità. Garanzia che la Juventus non può dare. Ecco perchè si parla di addio.

Allegri non vede Bonucci titolare nella Juve 2023/24. Danilo e Bremer titolari, Gatti in forte ascesa dopo l’ultima parte della stagione giocata ad alti livelli. La difesa della Juventus ripartirà necessariamente da loro. E Bonucci? Sulla carta sarà un rincalzo, nemmeno in prima fila, qualcuno lo mette anche al pari o dietro Rugani nelle gerarchie e non è detto che la Juve non operi sul mercato per ringiovanire il reparto.

La cessione di Bonucci è più di una possibilità. Insomma una condizione che, secondo Tuttosport, potrebbe davvero portare al divorzio anticipato con Leo alla ricerca di un posto da titolare: il suo agente Alessandro Lucci è già al lavoro per trovare una soluzione valida, ossia un club di prima fascia che partecipi alle coppe europee. Si parla di Marsiglia oppure andare a giocare in qualche squadra di secondo piano, restando in serie A.

Juventus addio BBC: dopo Buffon, Barzagli e Chiellini saluta anche Bonucci

Tutto ha un inizio, tutto ha una fine. Lo ha ricordato proprio il ct Mancini parlando di Leo Bonucci. Sarà così, se non questa estate, la prossima, la fine del matrimonio tra Bonucci e la Juventus che metterà la parola “The End” all’era della BBC, anche B-BBC, l’impenetrabile difesa della Juve base per i successi del “decennio” d’oro bianconero. Dieci anni di trionfi iniziati nel 2011 in una trasferta pareggiata 3-3 a Napoli, quando per la prima volta il trio giocò insieme dall’inizio nel 3-5-2 di Conte. Da lì in poi sarebbero stati nove stagioni di Scudetti (otto con la difesa meno battuta, ad eccezione dell’anno di Sarri), Coppe Italia e Supercoppe, con un successo sfiorato in due volte in Champions.

Bonucci ha saltato un anno, il 2017/18 quando per diversi motivi, ricerca di stimoli, dissidi proprio con Allegri, andò al Milan. Idem Buffon che nel 2018/19 andò al Psg prima di tornare alla Juve l’anno dopo, mentre Barzagli si è ritirato nel maggio del 2019, Chiellini ha lasciato la Juve nel maggio 2022 per andare in America nella Mls.