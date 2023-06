Italia, l’anno-no di Bonucci: è bufera sul web dopo la gara con la Spagna

Dalle delusioni e dalle tante panchine con la Juventus all’errore di ieri sera nella semifinale di Nations League: il difensore, al centro di una stagione deludente, attaccato dai tifosi

16-06-2023 12:50

La sconfitta dell’Italia contro la Spagna nella semifinale di Nations League ha spinto molti tifosi azzurri a prendersela con Leonardo Bonucci, protagonista di un clamoroso errore in occasione dell’1-0 di Yeremi. Per il difensore un altro episodio di una stagione deludente.

Italia, l’errore di Bonucci contro la Spagna

Leonardo Bonucci è l’uomo di maggiore esperienza a disposizione del c.t. dell’Italia Roberto Mancini e l’errore commesso in occasione dell’1-0 della Spagna nella semifinale di Nations League è per questo ancora più grave. Bonucci ha ecceduto in confidenza, lasciandosi soffiare il pallone e assistendo poi inerme alla rete degli spagnoli. Anche nei minuti successivi il difensore ha mostrato le sue difficoltà contro gli attaccanti iberici, confermando di vivere una stagione deludente.

Juventus, la peggiore stagione di Bonucci

Anche con la maglia della Juventus, infatti, Bonucci ha disputato probabilmente la sua stagione peggiore. Anche a causa di alcuni infortuni, il difensore ha messo insieme 26 presenze – mai così poche da quando veste bianconero – di cui appena 13 da titolare, con 2 gol all’attivo. Riuscire a capire se il suo calo di rendimento sia stato causa o conseguenza delle difficoltà della Juventus è complicato: di sicuro, però, la opaca stagione in bianconero ha finito per incidere anche sulle sue prestazioni con la maglia della Nazionale.

Italia, la risposta di Bonucci alle critiche

L’errore di ieri contro la Spagna ha di fatto rianimato coloro che, tra i tifosi dell’Italia, sono sempre stati molto critici verso il Bonucci. “So bene quanto un errore in una partita del genere possa contare ma so anche quanto la consapevolezza possa aiutare a guardare avanti certi delle fondamenta che ci sostengono”, ha scritto il difensore su Instagram dopo la gara.

“So chi sono e che gioco è questo – ha poi aggiunto -. Ho sempre rispettato le opinioni di tutti ma ho sempre guardato avanti, consapevole che niente è facile nella vita e niente viene regalato nel calcio. Ho ottenuto tutto lavorando quotidianamente, con sacrificio e umiltà. E sarà così anche domani, dopodomani, perché chi ha paura del giudizio degli altri non è un Uomo”.

Italia, gli attacchi dei tifosi a Bonucci

Parole, quelle di Bonucci, che hanno però alimentato ancora di più gli attacchi nei suoi confronti sul web. “Solo nell’Italia questo signore può ancora circolare, siamo una Nazionale alla frutta”, il commento su Twitter di Truemilanista. “Ma quando tace questo?”, aggiunge Francesco. “Certe volte bisogna capire quando farsi da parte e lasciare spazio agli altri”, scrive Khristian. “Madonna quanto ha rotto ‘sta retorica superomistica nel calcio. Da Bonucci poi…”, critica Giovanni. “Basta con ‘sta retorica, Bonucci dovrebbe farsi da parte evitando figuracce, cosi come chi lo manda in campo”, la chiosa di Luca85.