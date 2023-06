Spagna-Italia 2-1, sfuma anche la Nations League: bufera su Mancini, Bonucci e non solo

Niente da fare per l'Italia in Nations League: azzurri sconfitti 2-1 da una Spagna tutt'altro che irresistibile e addio finale. Tifosi scatenati contro Mancini e non solo.

15-06-2023 22:50

Il sogno dell‘Italia di chiudere la stagione con un “titulo” (la vittoria della Nations League) si spegne di fronte alla Spagna tutt’altro che irresistibile di De la Fuente. Come nel 2021, azzurri eliminati dalle Furie Rosse a un passo dalla finale e con lo stesso risultato: 2-1. Sui social c’è amarezza per le scelte del Ct Mancini, per l’errore di Bonucci e per la prova incolore di qualche senatore, a cominciare da Immobile.

Spagna-Italia: il clamoroso errore di Bonucci

Neanche il tempo di cominciare la partita che gli azzurri sono subito sotto. Clamoroso il doppio errore di Bonucci che spiana la strada al vantaggio spagnolo, firmato da Yeremy Pino. Tommy è caustico: “Bonucci ormai è come quei vecchi politici con troppi scheletri nell’armadio: impresentabile”. Michela è incredula: “Oddio ma stiamo ancora a giocare con questo?”. Pure Massimiliano non sa darsi pace: “Non gioca più neanche nella Juventus, bisogna per forza farlo giocare in nazionale?”. Zeffiro tira un sospiro di sollievo dopo l’intervallo: “La sciagura Mancini ha capito di togliere la tragedia Bonucci“. E Capitan Harlock infierisce: “Bonucci sarà andato a guardare i cantieri”.

Immobile, oltre il rigore c’è poco o nulla

L’1-1 lo firma Immobile dal dischetto, diventando il miglior marcatore della nazionale sotto la gestione Mancini. Ma la prestazione del bomber laziale suscita parecchie critiche. “Ma vi rendete conto che Immobile non segnava in nazionale da quasi due anni?”, fanno notare in tanti. “Sì ma a parte il rigore non serve a niente: quando lo leva?”, chiede Mark. È Frattesi a vestirsi da centravanti, ma in offside, e c’è chi bacchetta il duo Rimedio-Di Gennaro: “Posizione chiarissima di fuorigioco e quei due al commento continuano a esultare inutilmente per quasi un minuto”. Arriva il riposo e Giosuè fa sapere: “Onestamente pensavo peggio”.

Nations League, nel mirino le scelte di Mancini

La partita prosegue tra occasioni sventate e gol mangiati e sui social uno dei principali argomenti di discussione è rappresentato dalle scelte del Ct. ChristianJames affonda il colpo: “Mancini si lamenta con i club perchè non danno spazio ai giovani ma poi fa giocare i vecchi”. E ancora: “Quanto tempo c’ha messo a mettere Chiesa“. I tifosi argentini invece invocano un altro innesto: “Ponelo a Retegui“. Mentre Valerio è durissimo: “Mancini, puoi portare tutti i giovani che ti pare alle amichevoli, se poi giochiamo coi Bonucci, con gli Immobile e facciamo sti cambi non si risolve niente. Per dire”. E infatti, quasi come una nemesi, nel finale arriva il gol-beffa di Joselu. “Stavolta i due hanno visto un fuorigioco che non c’era”.