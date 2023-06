Bonucci: "Zaniolo e Frattesi da Juve? Due grandi prospetti"

Il difensore bianconero: "Hanno tutte le qualità per arrivare a vestire la maglia di una grande squadra"

14-06-2023 20:21

Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci a Sky ha parlato dei due compagni di Nazionale, e obiettivi di mercato, Davide Frattesi e Nicolò Zaniolo: “Zaniolo e Frattesi possono essere giocatori buoni per la Juventus? Questo dovete chiedere a chi fa il mercato alla Juve…”.

“Sono due grandi prospetti per l’Italia che verrà, gli auguro di fare prima possibile esperienza in questo tipo di partite perché poi nelle grandi squadre serve capire bene i momenti della partite. Hanno tutte le qualità per arrivare a vestire la maglia di una grande squadra“.