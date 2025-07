Basket LBA, svelato il calendario: Bologna debutta con Napoli, Milano con Derthona. Emozione per Polonara

Presentate le 30 giornate LBA 2025-26, con il girone di ritorno che non avrà la stessa cadenza del girone d'andata.. Dicembre di fuoco per la Virtus, attesa da Milano e Brescia.

Quaranta giorni dopo il trionfo bolognese contro Brescia, la LBA ha deciso di rifarsi il look con la presentazione ufficiale dei calendari di regular season 2025-26. Una stagione particolarmente attesa che attende soprattutto di sapere cosa ne sarà sul fronte dei diritti televisivi, con il varo di LBA TV che pare ormai dietro l’angolo dopo la fine della partnership con Discovery e Dazn (c’è Sky Sport che ha acquisito i diritti per due partite a giornata, ma si punta a un’offerta completa con una piattaforma dedicata in streaming a costi decisamente bassi, in attesa di valutare proposte per la trasmissione di gare in chiaro).

La LBA a sostegno di Polonara: “Ma non so se tornerò a giocare”

La caccia alla Virtus Bologna ripartirà con Milano come logica antagonista, pensando anche alla rimodulazione dei roster delle due formazioni di riferimento della pallacanestro nazionale. La Virtus, come già avvenuto nella finale contro Brescia, avrà un motivo in più per spingersi oltre i propri limiti: c’è da sostenere a più non posso la battaglia contro la leucemia mieloide di Achille Polonara, che a poche ore dalla presentazione dei calendari ha ammesso che non sa se potrà essere della contesa.

“Non so ancora se potrò tornare a giocare. Ora ho un solo obiettivo: avere una vita normale, che è la cosa più importante di tutte. Devo avere pazienza, che per me che non sono un tipo paziente non è per nulla semplice. Ma ho tante persone attorno a me che mi danno la forza per andare avanti e che sono la luce quando vedo tutto buio. Ho perso tanti chili, ci sono stati giorni in cui non volevo neppure mangiare, perché la testa mi diceva di non farlo. Ma so che posso vincere questa battaglia, e questa è l’unica cosa che conta”.

L’ex compagno Bruno Mascolo, trasferitosi in A2 a Scafati, ha voluto prendere la maglia numero 33, dicendo ad Achille di “volergliela tenere in caldo”. Ma tutto il mondo LBA è pronto a sostenere la battaglia di Polonara, appena rientrato in Italia dopo il primo ciclo di cure.

Le date da segnare: la Virtus a dicembre con Olimpia e Brescia

La Virtus campione d’Italia in carica aprirà la stagione 2025-26 il prossimo 5 ottobre ospitando la GeVi Napoli al PalaDozza, che fino al 7 dicembre ospiterà tutte le gare per via dell’indisponibilità dell’impianto all’interno dei padiglioni della Fiera.

Milano invece in campionato debutterà al Forum contro Derthona, anche se come logica vuole tutti gli occhi saranno puntati sulle due sfide contro i rivali storici bolognesi: il 14 dicembre gara d’andata ad Assago, il 15 marzo gara di ritorno alla Segafredo Arena.

L’Olimpia peraltro dovrà traslocare per ben 10 gare casalinghe (dal 15 dicembre al 15 marzo) dall’Unipol Forum di Assago al PalaLido (Allianz Cloud) a causa della richiesta del CIO di utilizzare la struttura milanese per le gare di short track e pattinaggio di figura dei giochi olimpici di Milano-Cortina (Milano disputerà all’Allianz Cloud anche 5 gare di Eurolega nel medesimo periodo).

Le date e il regolamento: confermata l’asimmetria

Una settimana prima del via della stagione LBA, nel week-end 27-28 settembre, la vetrina se la prenderà la Supercoppa con la sfida di semifinale che avrà opposte proprio Bologna e Milano, mentre Brescia sfiderà Trapani nell’altra sfida (si gioca al Forum di Assago).

La Germani, finalista dell’ultimo campionato, debutterà in casa di Treviso, mentre il primo rendezvous con Bologna andrà in scena a pochi giorni da Natale, il 21 dicembre, alla Segafredo Arena (ritorno l’8 febbraio al PalaLeonessa). La lega ha deciso di confermare il calendario asimmetrico, come avviene da un paio di stagioni anche nella Serie A di calcio, allo scopo di rendere un po’ più imprevedibile il percorso stagionale delle 16 formazioni.

Il regolamento resta fedele al passato: le prime 8 squadre classificate al termine del girone d’andata (15esima giornata) vanno a comporre il tabellone di Coppa Italia, le prime 8 squadre classificate al termine della regular season (30esima giornata) si qualificano per i play-off. Retrocedono in A2 le ultime due classificate. Mercoledì 5 novembre è previsto un turno infrasettimanale. Soste previste una a fine novembre e una a fine febbraio per le finestre FIBA.

La prima giornata della stagione 2025-26

Virtus Bologna-Napoli

Olimpia Milano-Derthona

Trento-Cantù

Trieste-Trapani Shark

Treviso-Brescia

Venezia-Cremona

Dinamo Sassari-Varese

Reggio Emilia-Udine