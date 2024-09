Arianna Fontana fa all-in su Milano Cortina: speed skating e short track, la campionessa azzurra raddoppia

Confermate le intenzioni espresse qualche tempo fa: il calendario internazionale lo consente, la fuoriclasse valtellinese è pronta a cimentarsi nello short e nel long track.

Dai bellicosi propositi di abbandonare l’Italia e l’azzurro, fortunatamente e provvidenzialmente accantonati, al coraggioso tentativo di raddoppiare le specialità in cui sarà in gara alle Olimpiadi Invernali di casa, a Milano Cortina. Arianna Fontana non lascia: raddoppia. Nel 2026 la campionessa valtellinese proverà a essere ovunque: non solo nello short track, la specialità in cui eccelle praticamente da sempre, ma anche sulla pista lunga, conosciuta comunemente come speed skating. Confermati, dunque, i propositi espressi qualche tempo fa: Arianna ancora una volta proverà a stupire tutti.

Short track e speed skating, l’annuncio di Fontana

Questo l’annuncio di Fontana sulla sua pagina Instagram: “Montreal è pronta per la prima tappa del World Tour di short track, avrei voluto essere qui per la gara (in programma tra il 25 e il 27 ottobre, ndr) ma invece sarò a Inzell, per provare a qualificarmi per la squadra italiana di long track (lo speed skating, ndr). Non vedo l’ora che cominci questa stagione. Sono stata lontana dalle competizioni troppo a lungo e ora sono molto emozionata nel tornare in pista nella seconda tappa del tour mondiale di short track a Salt Lake City (1-3 novembre, ndr). La nuova stagione è davanti a noi, andiamo!”.

Il piano di Arianna e del marito Anthony Lobello

Quella di affiancare alla pista corta gli impegni sulla pista lunga, per la verità, è un’idea che frulla nella mente di Fontana da un bel po’. “Ci avevo pensato subito dopo PyeongChang”, aveva confessato in un’intervista a Sky. Poi la pandemia e i problemi negli spostamenti avevano messo in naftalina il progetto. Ora però la fuoriclasse di Sondrio, supportata dal marito e allenatore Anthony Lobello, è tornata alla carica. “Per fortuna la Federazione internazionale dopo Pechino ha fatto un calendario che rende possibile partecipare agli eventi di entrambe le discipline. Non mi sento di aver raggiunto i miei limiti, il ricordo di Torino e delle gare fatte in Italia mi fa immaginare quanto sarebbe bello gareggiare con la spinta dei tifosi”.

Fontana, il calendario e il sogno Milano Cortina 2026

E in effetti il calendario non sarebbe un problema. Dopo anni di polemiche e lamentele, ai piani alti si sono finalmente accorti che separare le date ed evitare gli accavallamenti tra discipline sarebbe stata un’idea sensata: incredibile ma vero, questa lapalissiana considerazione prima di Pechino 2022 era considerata quasi un’eresia. Quest’anno, infatti, il tour mondiale dello speed skating prenderà il via soltanto nel weekend tra il 22 e il 24 novembre a Nagano, in Giappone. C’è la possibilità di gareggiare su entrambi i tipi di pista con elevate possibilità di medaglia. Soprattutto se ti chiami Arianna Fontana.