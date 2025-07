Marco Confortola conquista il Gasherbrum I, l'ennesimo ottomila in carriera. Polemica sui social

L'alpinista valtellinese sta scendendo dopo l'impresa, l'annuncio di una nota agenzia che ha ufficializzato la riuscita della missione in Pakistan

Nell’elenco impressionante di imprese, Marco Confortola può annoverare oggi anche quella di aver raggiunto la cima dell’undicesima montagna più alta della terra senza ossigeno. L’alpinista valtellinese, stando al comunicato ufficiale a cui facciamo riferimento, è riuscito a salire infatti anche sul Gasherbrum I, in Pakistan.

La conquista di Confortola

L’alpinista valtellinese, nella mattinata di domenica, ha conquistato la vetta dell’undicesima montagna al mondo con i suoi 8080 metri, annuncio che è stato affidato all’agenzia Seven Summit Treks che, proprio nella mattinata di domenica intorno alle 11.50 locali, ha scritto in un post che Marco Confortola “è riuscito a salire in vetta al Gasherbrum I insieme a Asang Ngima Sherpa e a Lapka Tasi Sherpa senza ossigeno supplementare”.

L’alpinista originario della Valfurva e protagonista di innumerevoli imprese, che hanno contemplato anche la missione K2 che si rivelò rischiosa e impervia, ha poi incominciato la discesa, insieme ai suoi compagni di viaggio, e racconterà nei prossimi giorni i dettagli.

L’annuncio e la discesa verso il campo base

Ieri mattina ha raggiunto il campo base, anche secondo il sistema di tracciamento usato per la spedizione, rappresenta lo snodo della missione e della discesa fondamentale prima di predisporre la discesa verso i campi inferiori e, poi, il ritorno in Italia.

Primo valtellinese a salire sull’Everest, per ora nulla giunge direttamente da lui o dal suo staff: Confortola ha il telefono satellitare scarico e dovrà ricaricare le pile, malgrado le fitte nevicate, con il sistema di ricarica solare. Nelle ultime settimane il primo valtellinese a scalare l’Everest, nel lontano 2004, ha cercato la massima concentrazione e di mantenersi fermo, focalizzato sull’obiettivo scansando ogni distrazione in vista del Gasherbrum , vetta già tentata nel 2021 senza riuscire a superare però i 7700.

Le polemiche già emerse

Sui social, intanto, qualche commento allude alla vicenda che porrebbe dubbi sul numero di ottomila conquistati da Confortola: sono almeno due – Kanchenjunga e Nanga Parbat – le vette contestate e oggetto di domande alle quali forse non si avrà mai una risposta certa e che la stessa agenzia non discute affatto. Il tema non sembra infatti toccare la Seven Summit Treks che nel suo annuncio su Instagram ha parlato chiaramente di “quattordicesimo ottomila” per Confortola scatenando le proteste di chi sostiene l’ipotesi contraria.

La tragedia K2

Marco Confortola, l’alpinista che oggi celebriamo, fu protagonista della tragedia del K2, alla quale riuscì a sopravvivere quasi miracolosamente. Allora spiegò di essere riuscito a rimanere vivo per la sua tenacia: “Se avessi mollato, ora non sarei qui”.

Fonte: ANSA

“Fortunatamente siamo ancora vivi – ha detto Confortola accanto all’amico e compagno di cordata Roberto Manni – perche’ siamo stati al limite della morte e mi dispiace davvero che qualcuno non tornera’ piu’ a casa. Ringraziamo qualcuno che sta sopra di noi che ci ha dato la fortuna di essere ancora vivi”, disse al rientro in Italia dove fu curato per il principio di congelamento che aveva colpito in particolare gli arti inferiori.