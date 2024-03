Arianna Fontana torna in Nazionale per i Mondiali di short track a Rotterdam: pure Cassinelli tra i convocati

Colpo di scena, la plurimedagliata campionessa valtellinese sfrutta una wild card e prenderà parte alla kermesse in Olanda: martedì il pronunciamento sul caso sabotaggio.

01-03-2024 19:28

Sorpresa: c’è anche il nome di Arianna Fontana nell’elenco dei convocati della Nazionale italiana per i Mondiali di short track in programma da venerdì 15 a domenica 17 marzo a Rotterdam, Ahoy. La 33enne valtellinese, l’atleta azzurra più medagliata di sempre ai Giochi Olimpici invernali, ha fatto sapere alla Federazione attraverso il marito allenatore Anthony Lobello di voler sfruttare la wild card che le spetta per partecipare alla competizione. E lo staff federale non ha potuto far altro che prenderne atto.

Short track, Fontana ai Mondiali con Cassinelli

Fontana non disputa una gara dalle Olimpiadi di Pechino 2022, in polemica proprio con la Federazione che non l’avrebbe tutelata a dovere nell’ormai nota vicenda del presunto sabotaggio in allenamento nel 2019. Proprio martedì si attende il pronunciamento del tribunale federale nel processo riaperto nei mesi scorsi e che vede coinvolti Tommaso Dotti e Andrea Cassinelli: Fontana ha incolpato entrambi di aver tentato di farla cadere. Ironia della sorte: proprio Cassinelli figura tra gli altri convocati azzurri per i Mondiali. A Rotterdam sarà in squadra con Fontana, la sua accusatrice.

I convocati dell’Italia per i Mondiali di Rotterdam

La decisione di Arianna Fontana ha colto un po’ di sorpresa lo staff azzurro, guidato dall’high performance director, il canadese Kenan Gouadec, e dall’head coach, la cinese “Maggie” Qi. Tutta la preparazione in vista dell’appuntamento di Rotterdam era stata pianificata immaginando un’assenza della plurimedagliata valtellinese, che invece ha sfruttato un suo diritto. Per farle posto in squadra – dieci i pattinatori italiani al via – Arianna Valcepina è diventata riserva. Gli altri azzurri: Chiara Betti (Fiamme Gialle), Elisa Confortola, Gloria Ioriatti e Arianna Sighel (Fiamme Oro), Mattia Antonioli, Pietro Sighel e – appunto – Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle), Thomas Nadalini (Fiamme Oro) e Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri).

Arianna Fontana, la forma ritrovata e gli indizi social

Nelle ultime settimane, per la verità, Fontana aveva lanciato qualche segnale attraverso i social. Aveva fatto sapere ai suoi follower, infatti, di aver ritrovato una forma ottimale grazie alla preparazione effettuata a Montreal, in Canada, e a Salt Lake City, negli Stati Uniti. Una condizione talmente confortante da averla indotta a chiedere di prendere parte ai Mondiali. Sempre in attesa del pronunciamento previsto per martedì: forse, la questione che le sta più a cuore, ancor più di un eventuale oro iridato.