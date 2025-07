Nazionale Italia calcio femminile, le 23 Azzurre di mister Soncin per gli Europei 2025

Il team della Nazionale calcistica femminile italiana che gioca le fasi finali degli Europei 2025 che si disputano in Svizzera

Agli Europei femminili 2025, la Nazionale italiana partecipa con una rosa ringiovanita ma con il giusto mix di esperienza e freschezza che serve per centrare risultati importanti. Le 23 Azzurre convocate da mister Soncin hanno ottenuto una brillante qualificazione, ottenendo anche risultati di grande spessore contro squadre fortissime come Spagna e Germania e partecipano agli Europei con l’obiettivo di passare il primo turno e approdare ai quarti, poi si vedrà. Non sarà facilissimo ma i presupposti ci sono tutti. La squadra ha nel blocco Juve la sua base con ben 8 giocatrici tra cui due leonesse come Girelli e Bonansea, ma nutrita è anche la rappresentanza delle due squadre milanesi e romane.

# Giocatrice Ruolo Club 1 Laura Giuliani P Milan 2 Elisabetta Oliviero D Lazio 3 Lucia Di Guglielmo D Roma 4 Eva Schatzer C Juventus 5 Elena Linari D Roma 6 Manuela Giugliano C Roma 7 Sofia Cantore A Juventus 8 Emma Severini C Fiorentina 9 Martina Piemonte A Lazio 10 Cristiana Girelli A Juventus 11 Barbara Bonansea A Juventus 12 Rachele Baldi P Inter 13 Julie Piga D Milan 14 Chiara Beccari C Juventus 15 Annamaria Serturini C Inter 16 Eleonora Goldoni D Lazio 17 Lisa Boattin D Juventus 18 Arianna Caruso C Bayern Monaco 19 Martina Lenzini D Juventus 20 Giada Greggi C Roma 21 Michela Cambiaghi A Inter 22 Francesca Durante P Fiorentina 23 Cecilia Salvai D Juventus

Il mister: Andrea Soncin

La line-up della Nazionale femminile.Sopra: Giuliani, Girelli, Salvai, Caruso, Lenzini, Linari.Sotto: Di Guglielmo, Cantore, Boattin, Giugliano, Severini

Il ct della Nazionale femminile è Andrea Soncin. Classe 1978, nativo di Vigevano, è stato un calciatore con una lunga carriera partita dalla Serie D fino alla Serie A. Centravanti veloce e rapinoso era soprannominato “il cobra” ed è tra i giocatori più prolifici della storia dell’Ascoli. Ha giocato anche con Atalanta, Samb, Lanciano. Come allenatore ha esordito nel Venezia nel 2017. Dal 2023 è diventato il ct della Nazionale Femminile al posto di Milena Bertolini.