Europei femminili, Italia-Spagna: orario, formazioni, dove vederla in tv o in streaming

Terza gara della fase a gironiper le Azzurre di Soncin: dopo la beffa con il Portogallo, Girelli e compagne affrontano le campionesse del mondo

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Una volta metabolizzato il pari-beffa con il Portogallo, l’Italia di Andrea Soncin si prepara a tornare in campo contro la Spagna campione del mondo, in occasione della terza ed ultima della fase a gironi degli Europei femminili. A Berna, per le Azzurre, in palio il pass per i quarti di finale del torneo continentale, con un occhio a quanto accadrà tra Portogallo e Belgio. Entriamo nel dettaglio di tutte le info utili per vedere la partita in diretta tv e live in streaming.

Europei femminili, dove vedere Italia-Spagna in diretta tv e streaming

Italia-Spagna, terzo appuntamento di questi Europei femminili, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2, a partire dalle ore 21. Servizio streaming attivo su RaiPlay, portale ufficiale della televisione di Stato e applicazione mobile scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet. Effettuato un semplice login, tramite Google o account social, sarà possibile accedere alla finestra di riferimento tramite la sezione “Dirette” della piattaforma.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Aggiornamenti in tempo reale sui canali ufficiali della Nazionale italiana di calcio, tra formazioni ufficiali, marcatrici, momenti salienti e tabellino finale. Gli highlights saranno disponibili dopo il triplice fischio sulla Rai e su YouTube.

Le probabili formazioni di Italia-Spagna

Andrea Soncin riparte dalle sue certezze. Il commissario tecnico azzurro potrebbe confermare l’undici apprezzato nelle prime due apparizioni contro Belgio e Portogallo. Un 3-5-2 con meccanismi ben definiti, che consente a Cristiana Girelli di essere sempre nel vivo del gioco dell’Italia, complice il lavoro oscuro di Cantore. Sulle corsie esterne spingeranno Di Guglielmo e Boattin, mentre in mezzo al campo Caruso e Severini dovrebbero affiancare Giugliano.

A protezione di Laura Giuliani, punita proprio nel finale contro la selezione lusitana a Ginevra, agirà il trio formato da Lenzini, Salvai e Linari, pronte a conferire esperienza e fisicità al pacchetto arretrato della Nazionale femminile.

Classico 4-3-3, invece, per le campionesse del mondo della Spagna, già certa di un posto nei quarti di finale. Nanclares tra i pali, con Batle e Carmona sulle fasce, a completare un reparto difensivo guidato da Pafredes e Aleixandri Lopez. Cabina di regia affidata a Putellas, con Caldentey e Pina a supporto di Gonzalez Rodriguez.

Ecco le probabili formazioni di Italia-Spagna:

ITALIA (3-5-2): Giuliani; Lenzini, Salvai, Linari; Di Guglielmo, Caruso, Giugliano, Severini, Boattin; Cantore, Girelli. Ct: Soncin.

SPAGNA (4-3-3): Nanclares; Batlle, Paredes, Aleixandri Lopez, Carmona; Lopez, Guijarro, Putellas; Caldentey, Gonzalez Rodriguez, Pina. Ct: Montserrat.

Cosa serve all’Italia di Soncin per qualificarsi ai quarti degli Europei femminili

Italia padrona del suo destino. Con un risultato positivo, le Azzurre volerebbero ai quarti da seconda forza del girone B, senza dipendere da quanto accadrà tra Portogallo e Belgio. Tre i punti di vantaggio accumulati dalla Nazionale di Soncin in queste prime due gare, con una differenza reti che potrebbe risultare decisiva in caso di arrivo a pari punti.

Infatti, qualora l’Italia dovesse incassare il primo ko del torneo contro la Spagna e ritrovarsi appaiata al Portogallo a quota 4, il criterio decisivo sarebbe proprio la differenza tra gol fatti e gol subiti, che al momento recita +6 in favore delle Azzurre. Se l’arrivo a pari punti dovesse prevedere una parità anche nella differenza reti, si andrebbe a guardare la casella dei gol fatti. E in quel caso, per un discorso meramente matematico, passerebbero le lusitane.

Elisabetta Oliviero avverte la Spagna: “Non abbiamo alcuna paura”

Rispetto per tutti, paura di nessuno. Questo è il motto in casa Italia, a poche ore dall’attesissima sfida con la Spagna. Un motto ribadito alla vigilia anche da Elisabetta Oliviero: “Non è spavalderia ma non abbiamo alcuna paura, rispettiamo moltissimo la Spagna, che è una formazione fortissima, ma come sempre entreremo in campo per divertirci e fare il nostro gioco. Loro hanno punti deboli come tutti e li stiamo studiando con attenzione”.

“Ci saranno momenti in cui dovremo soffrire e ne usciremo aiutandoci l’un l’altra, come abbiamo sempre fatto – ha ribadito la giocatrice della Lazio –. Eravamo vicinissime al traguardo ma probabilmente si è trattato solo di una tappa, una piccola delusione per come si era messo l’incontro, che ci porterà a vivere questi giorni con ancora più voglia e determinazione. Siamo intenzionate a rimanere attaccate al nostro sogno e lotteremo tutte insieme per riuscirci”.