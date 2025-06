Virtus Bologna, Polonara ha abbracciato la coppa dello scudetto: gliel'hanno portata Belinelli, Pajola e Shengelia

Promessa mantenuta: la Virtus ha portato la coppa dello scudetto al Sant'Orsola Malpighi, dov'è ricoverato Achille Polonara, che l'ha mostrata ai tifosi assiepati sotto alla sua finestra

Adesso la Coppa ha davvero toccato tutte le mani che l’hanno riportata a Bologna. Anche quelle di Achille Polonara, che pur di mostrarla ai tifosi virtussini assiepati sotto la finestra della stanza del Sant’Orsola Malpighi (dove è ricoverato da 48 ore) ha fatto uno strappo alla regola: ha spalancato i vetri e ha urlato di felicità (e rabbia) per quel traguardo a lungo inseguito, che soltanto una sorte beffarda gli ha impedito di festeggiare assieme ai suoi compagni come avrebbe meritato di fare.

Belinelli, Pajola e Shengelia “rompono” gli schemi ospedalieri

Polonara, ricoverato dopo che gli esami ai quali si è sottoposto nei giorni scorsi hanno evidenziato la presenza di una leucemia mieloide, ha ricevuto una visita speciale: nonostante nel suo reparto non sono consentite visite, se non quelle dei più stretti familiari e del personale medico, il giocatore ha accolto in camera sua tre grandi protagonisti della cavalcata play-off della Virtus, vale a dire il capitano Marco Belinelli, l’MVP della serie di finale Tornik’e Shengelia (che gli ha portato anche il premio ricevuto a Brescia la sera precedente) e il compagno di mille battaglie (anche in azzurro) Alessandro Pajola.

Che muniti di mascherina e camice hanno scambiato alcune impressioni con PolonAir, che aveva chiesto loro di avere il privilegio di poter toccare quella coppa inseguita una vita, ma mai afferrata prima (per Achille, questo è il primo scudetto vinto in carriera).

La visita è avvenuta intorno alle 15,30: Belinelli s’è presentato munito della coppa, poi Polonara l’ha mostrata ai tanti tifosi che hanno inneggiato il suo nome fuori dall’ospedale. Come dire: adesso che il quadro è completato, resta “solo” da vincere l’altra battaglia.

La Virtus che verrà avrà ancora Marco Belinelli?

La Bologna del basket, sponda Virtus, ha vissuto le ultime 20 ore all’insegna della festa. La squadra è rientrata in città alle 3,30 e ad accoglierla ha trovato centinaia di sostenitori esultanti. Oggi dalle 18,30 è prevista la parata all’Arcoveggio per i festeggiamenti ufficiali del 17esimo scudetto, con il nome di Polonara destinato a riecheggiare più volte nell’aria.

Sarà una sorta di festa d’addio per Shengelia, promesso sposo del Barcellona, e anche per Cordinier, che saluterà Bologna dopo 4 stagioni. Ma potrebbe diventarla anche per Marco Belinelli, che dopo aver fatto capire di essere molto tentato all’idea di appendere le scarpe al chiodo, magari lo annuncerà per davvero. Più probabile però che il Beli si prenda tutto il tempo che gli serve prima di prendere una simile decisione.

“Ho sottratto tanto tempo alla mia famiglia, a mia moglie Martina e alle mie figlie Nina ed Eva. Chiudere con lo scudetto potrebbe essere stata la ciliegina sulla torta, il modo migliore per uscire di scena. Vediamo, ci devo riflettere bene, ma a breve conto di dare una risposta a me stesso, oltre che al mondo del basket”. Ai saluti ci sarebbero anche Zizic e Clyburn, mentre Brandon Taylor ha convinto e potrebbe restare, così come Matt Morgan. Chi resterà di di sicuro è Dusko Ivanovic e questa, a conti fatti, è la migliore delle garanzie.