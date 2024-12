Virtus Bologna, ecco Dusko Ivanovic: il sergente di ferro nuovo coach dopo le dimissioni di Banchi

Il montenegrino è stato annunciato dalla società: guiderà i bianconeri fino alla fine della stagione, con opzione per l'anno successivo. Domani esordio contro la Stella Rossa

Due punti e una partita persa al supplementare sono sufficienti a far sì che la Virtus Bologna vivesse un giorno di ordinaria follia. Poche ore sono infatti passate tra le dimissioni di Luca Banchi e l’ingaggio di Dusko Ivanovic quale nuovo coach dei felsinei. Ma andiamo con ordine.

Virtus Bologna, Banchi si dimette

Il tecnico bianconero si è dimesso dal suo incarico al termine della partita di mercoledì sera persa al supplementare contro l’Alba Berlino (88-90). Quinta sconfitta consecutiva, undicesima in tredici partite di Eurolega, e ultimo posto. Banchi ha comunicato la scelta alla squadra subito dopo la sirena finale, i leader Belinelli e Shengelia – come riporta il Corriere di Bologna – hanno cercato di farlo tornare sui suoi passi non ritenendolo il responsabile di questa situazione, ma evidentemente non sono riusciti nell’intento.

Banchi, decisione irrevocabile

Una decisione che era apparsa già palese in conferenza stampa, quando Banchi si è assunto la piena responsabilità del momento difficile della squadra; successivamente il coach ha avuto un nuovo incontro prima con i due leader della squadra, poi con il dg Paolo Ronci. Ogni tentativo di farlo recedere dalle sue intenzioni è stato vano e oggi si è arrivati all’ufficializzazione delle dimissioni.

Banchi, il comunicato ufficiale

“Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica che Luca Banchi ha rassegnato le proprie dimissioni da Head Coach della Prima Squadra al termine della partita di EuroLeague con Alba Berlino – si legge nel comunicato ufficiale – da parte di tutta la Società va un sentito ringraziamento a Luca per il lavoro svolto in questi mesi e un in bocca al lupo per il proseguo della sua carriera professionale”.

Arriva il sergente di ferro Ivanovic

A sostituire Banchi sulla panchina della Segafredo sarà Dusko Ivanovic. Il club, a strettissimo giro, ha infatti ufficializzato l’arrivo del 67enne montenegrino che ha firmato un accordo per il resto di questa stagione più un’opzione per la prossima legata ai risultati. Una vecchia conoscenza, avendo affrontato l’allora Kinder nella finale di Eurolega del 2001 (ultimo trionfo italiano nella competizione) ed è conosciuto per essere un “duro” con i suoi giocatori. Tra gli attuali bianconeri ha già avuto a che fare con Shengelia e Polonara, che sono stati suoi giocatori a Vitoria nelle file del Baskonia. Ivanovic ha superato sul filo di lana la concorrenza di Sasa Obradovic.

La carriera di Dusko Ivanovic

Proprio il Baskonia è il club a cui Ivanovic ha legato di più la sua carriera, allenandolo in quattro momenti diversi. L’ultimo, un anno fa, con la qualificazione ai playoff di Eurolega a discapito proprio di Bologna, battuta nell’ultima partita del play-in. Per il classe 1957 esperienze anche in Grecia, Russia, Svizzera, Turchia, Francia e Serbia. Nel 2022/2023 ha guidato la Stella Rossa, prima avversaria nella nuova avventura nel match di domani sera alla Segafredo Arena. Domani ci sarà l’esordio nel match casalingo di Eurolega proprio contro la sua ex Stella Rossa.

Ivanovic, il benvenuto della Virtus

“Virtus Segafredo Bologna da il benvenuto a Duško Ivanović nella grande famiglia bianconera – si legge nel comunicato ufficiale – Una Coppa Korac, tre campionati spagnoli, quattro Copa del Rey e una Coppa di Grecia, sono alcuni dei trofei che l’Head Coach di origine montenegrina classe ’57 può vantare nel palmares personale. Negli oltre 30 anni di carriera Coach Ivanovic ha allenato tra le altre Stella Rossa, Panathinaikos, Besiktas, Khimki, Barcelona e Baskonia, proprio alla guida della squadra basca nel 2020 ha vinto il campionato spagnolo insieme ad Achille Polonara e Toko Shengelia”.