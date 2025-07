Da Del Piero a Djorkaeff, a Sanremo si canta con i figli d'arte sognando la C

Tre profili dal cognome celebre saranno a disposizione di mister Moro per la prossima stagione. Il presidente Masu: "Nessuna operazione mediatica"

La Sanremese ha gettato le basi del progetto per la stagione 2025/26 con l’obiettivo di recitare un ruolo da protagonista nel girone A di Serie D. L’ambizione della società ligure è evidente anche negli investimenti sostenuti, che hanno portato alla costruzione di una rosa composta da elementi interessanti, tra cui alcuni giocatori con cognomi celebri.

Il patron Masu ha affidato a Simone Quintieri la composizione dell’organico, che sarà guidato in panchina da mister Moro. Tra conferme e nuovi innesti, il gruppo è pronto a iniziare la preparazione giovedì 24 con gli allenamenti a Pian di Roma, dove si inizieranno a vedere all’opera anche tre nomi e figli d’arte.

I profili

Una Sanremese rinnovata è pronta a dare il via alla nuova avventura. A rinforzare l’organico anche tre profili dai cognomi pesanti: Del Piero, Djorkaeff e Gattuso. Tobias, trequartista classe 2007, è il figlio del leggendario numero 10 della Juventus; Oan, seconda punta del ’99, è il figlio dell’ex Inter Youri, campione del mondo nel 1998 e d’Europa nel 2000 con la Francia; infine Francesco, portiere classe 2005, è cugino dell’attuale commissario tecnico della Nazionale italiana.

Masu: “Non guardiamo i cognomi, ma la qualità”

Il presidente della Sanremese, Masu, alla guida del club da cinque anni, ha spiegato alla Gazzetta dello Sport come sono nati i recenti colpi di mercato. Il nuovo ds Quintieri conosce Tobias Del Piero dai tempi del Getafe, e da un primo contatto si è passati a un accordo concreto. Masu, grande estimatore di Alessandro Del Piero, ha raccontato: “Per me è stato un idolo, ma oltre al giocatore, apprezzo molto la persona. Gli abbiamo illustrato a 360 gradi il progetto Sanremese, e Alessandro valutava già da tempo la nostra realtà per inserire Tobias nel calcio dei grandi, cercando referenze”.

Quando ha capito che il progetto era serio, il dialogo è diventato concreto. “È chiaro che per portare un giovane in prima squadra il livello dev’essere alto. Noi non guardiamo i cognomi, ma la qualità. Se poi si chiama Del Piero, ci fa piacere”, ha aggiunto Masu. Parlando con il leggendario numero 10 della Juve, il presidente ha compreso che non si trattava di un’operazione mediatica: “Era il mio timore, ma non è per nulla così. Questa società vive con gli sponsor prodotti dal sottoscritto, e tra le referenze avute da Del Piero c’erano proprio le testimonianze di ex nostri giocatori, oggi nostri sponsor. Questo mi ha fatto un enorme piacere”.

La rosa della Sanremese 2025/26

