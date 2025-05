Del Piero diventa allenatore, l'annuncio a sorpresa: e i tifosi della Juve lo vogliono in panchina con Conte

Del Piero termina il corso a Coverciano ed è pronto a iniziare una nuova vita professionale in panchina. Popolo bianconero in tilt: si sogna una Juventus nel segno delle leggende.

Alessandro Del Piero diventa allenatore. L’annuncio arriva via social e fa impazzire i tifosi della Juve che sognano il ritorno di Pinturicchio a Torino, magari in coppia con Antonio Conte. Con un quarto posto ancora da certificare a 90′ dalla fine del campionato, il pensiero corre a un futuro nel segno delle leggende bianconere.

Del Piero può allenare in Serie A: l’annuncio

“Da oggi potete anche chiamarmi ‘Mister’”. Esordisce così Del Piero nel post su Instagram che ha infiammato il web. L’ex 10 della Juventus ha terminato la sua avventura a Coverciano, conseguendo la licenza per allenare squadre di Serie A, Serie B e in tutte le competizioni Uefa dopo aver discusso la tesi intitolata ‘Uno per tutti (tutti per uno)’.

Dunque, inizia una nuova vita professionale per Alex, che, dopo aver appeso gli scarpini al chioso, si è contraddistinto come opinionista, oltre che come imprenditore.

I ringraziamenti di Alex e la sorpresa della famiglia

Diversi gli scatti droppati ad accompagnare il post di ringraziamento per quello che è stato un giorno decisamente speciale. Perché la vita riserva sempre emozioni capaci di sorprenderti, anche se hai vinto una Champions e un Mondiale. “Grazie alla FIGC e a tutti i docenti che mi hanno accompagnato in questo corso, sono riconoscente a tutte le persone che hanno collaborato e condiviso con me questo importante percorso formativo” ha scritto Del Piero sui social.

“E un grazie speciale ai miei figli e a mia moglie per il supporto che mi hanno dato in questi anni di studio e per la bellissima sorpresa che mi hanno fatto oggi a Firenze, presentandosi alla discussione della mia tesi, che racchiude una parte importante delle mie esperienze professionali e umane, e la mia visione del calcio e del ruolo dell’allenatore. Grazie!”.

Tifosi della Juve in tilt: lo vogliono in panchina con Conte

La Juve agli juventini. È questo lo slogan in vista della prossima stagione, quella che per la società dev’essere del riscatto dopo gli errori commessi la scorsa estate. Non a caso, è sempre più insistente la voce del ritorno in panchina di Antonio Conte, che spera di salutare Napoli con lo scudetto.

E anche quello della BBC. Chiellini ha già fatto ritorno in società: Barzagli e Bonucci potrebbero far compagnia all’ex compagno di reparto con mansioni diverse. Ora, i tifosi invocano pure Del Piero, magari come vice di Conte. Il post di Pinturicchio ha fatto il pieno di like e in tanti sperano in un matrimonio bis. “Ti aspettiamo a Torino” scrive lo chef Federico Fusca. “Ti vogliamo alla Juventus” scrive un altro utente. “Come si fa a non pensarci?” aggiunge ‘aroundturin’. “Manca solo un ultima cosa ora, il tuo ritorno” continua ‘figliomeni’. E c’è chi ha le idee chiare per il post Tudor: “Allenatore: Conte. Vice: Del Piero”.