Juventus, tutto pronto per il ritorno di Conte: anche Chiellini e Bonucci nello staff, ecco i nomi

Con l'attuale allenatore del Napoli spazio ai grandi ex giocatori: Bonucci vice allenatore al posto di Stellini, c'è anche l'ipotesi di Rampulla preparatore dei portieri

Volti vecchi e nuovi, sapore di juventinità parzialmente recuperato con l’arrivo di Igor Tudor ma che necessita di robuste iniezioni per sperare in una completa guarigione. Abbracciare la maglia o la panchina del club bianconero non è semplice per nessuno, e il ritorno di Antonio Conte porterebbe in dote alcuni volti che conoscono bene il senso di appartenenza al club di Torino.

Conte, si parte da Pintus

Fedelissimi di Conte, che nel frattempo si accinge a vincere l’ennesimo campionato, ma non soltanto: perché nei giorni scorsi aveva già iniziato a circolare il nome di Antonio Pintus, responsabile della preparazione atletica del Real Madrid con Ancelotti, alla Juve ai tempi di Conte giocatore. Pintus ha inoltre lavorato con Conte allenatore all’Inter, e rappresenta il top nel suo settore di competenza. Pintus arrivò a Torino nel 1991 con Trapattoni, e rimase a Torino fino al 1998. Tornato in bianconero nell’anno della serie B (2006/2007) al seguito di Deschamps, ha poi girovagato per l’Europa fino alla chiamata di Zidane, che lo volle a Real Madrid nel 2018. Poi l’anno all’Inter, quindi il ritorno a Madrid alla corte di Ancelotti. Non un cv da buttare, insomma.

Conte-Bonucci, riecco il tandem

Novità anche per quanto riguarda il ruolo di vice allenatore: al posto dello “storico” Cristian Stellini potrebbe esserci Leonardo Bonucci, che ha da poco conseguito il patentino Uefa B ed è entrato a far parte dello staff di Bernardo Corradi nell’Italia Under 20. Tornerebbero anche Costantino Coratti e Mauro Sandreani, già alla Juventus tra 2011 e il 2014. Il primo è un preparatore atletico che lavora assieme a Conte sin dai tempi dell’Arezzo, il secondo è un ex allenatore esperto che ormai da tempo funge da osservatore sia di avversari che di giocatori interessanti.

Conte alla Juve, Rampulla preparatore dei portieri

Da stabilire invece chi occuperà la casella di preparatore dei portieri. Durante la prima esperienza di Conte alla guida della Juve, il ruolo fu svolto da Claudio Filippi, rimasto alla Juve come coordinatore dell’attività dei portieri del settore giovanile. Sia Thiago Motta che Tudor hanno portato i loro uomini di fiducia nello staff della prima squadra, quindi il posto sarebbe da assegnare: secondo la Gazzetta dello Sport, un nome potrebbe essere quello di Alfredo Magni, ex Monza e Milan, che ha lavorato sia con Di Gregorio che con Donnarumma. Sullo sfondo resta un nome che sarebbe molto apprezzato dai tifosi della Juventus, ossia Michelangelo Rampulla.

Chiellini al posto di Oriali

Conte è solito annoverare nel suo staff anche il fratello Gianluca, che entrerebbe a far parte del team di match analyst guidato da Riccardo Scirea, mentre il nutrizionista (per lui figura chiave) è Tiberio Ancora. Sulla figura del team manager vanno fatte alcune riflessioni: da anni Conte lavora con Lele Oriali, storica figura dell’ambiente Inter, che difficilmente potrebbe lavorare alla Juventus. Di consegenza, prende corpo la candidatura di Giorgio Chiellini, che fa già parte della dirigenza bianconera. La juventinità, in primis.