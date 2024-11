Elite League Under-20: l'Italia travolge la Romania 4-1, seconda vittoria consecutiva per Corradi e Bonucci

Gli azzurrini di Corradi e Bonucci travolgono i pari età rumeni: a segno Bakoune, Lipani e Kofler nel primo tempo, poker di Anghelè dal dischetto

Giornalista pubblicista, appassionato di calcio in tutte le sue sfaccettature, con una particolare predilezione per i campionati minori.

L’Italia Under 20 piazza la seconda vittoria di fila in Elite League contro la Romania degli “italiani” Rafaila e Vulturar, rispettivamente portiere e attaccante del Lecce, Dutu (difensore del Milan Futuro) e Florea (centrocampista della Primavera della Juventus).

Buona la seconda per Leonardo Bonucci, che aveva esordito nello staff di Bernardo Corradi con una vittoria in Polonia: gli azzurrini regolano la Romania grazie a tre reti in 18 minuti, tra il 23′ e il 41′ del primo tempo. Anghelè, dagli undici metri, arrotonda il risultato nella ripresa. Quindi il gol di Trica (35′) per il definitivo 4-1.

In attesa dei risultati di Polonia-Inghilterra e Turchia-Germania, in campo oggi, l’Italia sale al secondo posto, con 10 punti all’attivo. Il prossimo impegno è in programma il 20 marzo 2025 in casa della Turchia.

Italia Under 20, basta un tempo per piegare la Romania

Al Viola Park di Bagno di Ripoli gli azzurrini, sornioni nei primi 20’, prendono le misure alla Romania con una conclusione di Harder dai venti metri, che passa mezzo metro accanto alla porta rumena. Dopo un brivido creato da un colpo di testa di Bana, che sbuca alle spalle di Reale, al 22’ l’Italia sblocca il risultato: cross di Reale dalla sinistra, Dutu manca il pallone e manda in tilt Rafaila, che respinge corto favorendo la battuta in corsa di Bakoune. Il 18enne rossonero colpisce bene e infila sul palo opposto.

Il gol libera la fantasia dei ragazzi di Corradi e Bonucci, che al 33’ raddoppiano sull’asse Ciammaglichella-Perlingieri-Lipani: il primo avvia l’azione, imbucata dell’attaccante del Benevento, che premia Lipani, il cui diagonale risulta imprendibile per Rafalia. L’Italia gioca sul velluto e allunga su una Romania in bambola: angolo di Lipani e piattone al volo di Kofler, che si infila alle spalle di Rafalia, bravo poco prima sul destro a giro di Anghelè.

Italia Under 20, Anghelè e Trica a segno nella ripresa

Nella ripresa gli azzurrini hanno gestito il triplo vantaggio provando ad arrotondare il punteggio. Ci riescono al 19′, quando Dorin Pop frana su Konate, appena entrato in campo e lanciato a rete dal solito Ciammaglichella. Rigore sacrosanto, che Anghelè trasforma con un destro angolato.

Sul 4-0 i ritmi si abbassano ulteriormente, si fa vedere Ciammaglichella, con una serpentina in area, contenuta a fatica dalla difesa rumena. Al 35′, gli ospiti trovano il gol della bandiera con un preciso colpo di testa di Trica, entrato appena un minuto prima.

Italia-Romania Under 20, top e flop azzurri

Bakoune 7 – Sblocca il risultato con un destro da opportunista sfruttando la dormita generale della difesa rumena. Sforna pure qualche sgroppata sulla destra. Esce nell’intervallo, dopo aver fatto il suo.

Kofler 7 – Gol a parte, comunque di ottima fattura, il difensore del Sudtirol annulla gli attaccanti della Romania (l’unico brivido nel recupero del primo tempo, quando Stan quasi gli ruba il tempo sul rasoterra di Pop), mostrando attenzione e reattività nelle chiusure.

Lipani 7 – Raddoppia sull’assist di Ciammaglichella e lancia l’Italia verso la vittoria. Qualità nella giocata e senso del gol di un veterano.

Ciammaglichella 6,5 – Dà subito l’impressione di poter essere l’uomo in più per gli azzurrini. Si spende tanto in entrambe le fasi, corre e sbuffa e trova la giocata tra le linee per Lipani, che vale il gol del 2-0. Si ripete nella ripresa, lanciando a rete Konate, steso in area da Pop.

Anghelè 6,5 – Si vede nel primo tempo con un destro a giro che Rafaila respinge in corner (sugli sviluppi dell’angolo, arriva il 3-0 di Kofler). Glaciale dal dischetto.

Reale 6,5 – Passa da un mezzo errore su Bana, per sua fortuna indolore, al cross che manda in tilt la difesa rumena e favorisce il gol di Bakoune.

Candelari 6 – Si accende a intermittenza, ma senza arrivare alla conclusione a rete. È l’azzurrino che brilla di meno in fase offensiva, ma arriva comunque alla sufficienza.

Chiarodia 5,5 – Si fa sbranare da Trica, che fa valere il fisico e sfrutta la disattenzione del difensore azzurro per insaccare la rete della bandiera per la Romania.