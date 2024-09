Elite League, Italia Under 20 bene all'esordio: Lipani e Ciammaglichella stendono la Repubblica Ceca

Esordio vincente degli azzurrini di Corradi al Torneo Otto Nazioni: Lipani dà il via al blitz, Ciammaglichella entra e segna. Prossimo impegno il 10 settembre con la Germania

Buona la prima. L’Italia U20 di Bernardo Corradi supera 2-1 i pari età della Repubblica Ceca nel match d’esordio dell’Elite League, anche noto come Torneo Otto Nazioni, che si è disputato a a Znojmo.

Elite League, esordio vincente per l’Italia

I ragazzi agli ordini di Corradi, promosso all’Under 20 dopo la semifinale europea al timone dell’Under 19, hanno espugnato la tana della Repubblica Ceca nel primo incontro del torneo che vede la partecipazione anche di Portogallo, Germania, Inghilterra, Polonia, Romania e Turchia. Un banco di prova importante per la compagine azzurra anche in vista dei Mondiali di categoria in programma il prossimo anno in Cile. La partita si è sbloccata al minuto 36: ad andare a bersaglio è stato proprio il capitano, Luca Lipani, centrocampista classe 2005 in forza al Sassuolo. Le due squadre sono quindi rientrate negli spogliatoi sul punteggio di 1-0 a favore dell’Italia.

U20, primi tre punti per la squadra di Corradi

Nella ripresa è arrivato anche il raddoppio a suggellare l’ottimo pomeriggio dell’undici di Corradi. A timbrare il cartellino, al minuto 64′, è stato Aaron Ciammaglichella, 19enne di proprietà del Torino: il centrocampista ha segnato una manciata di minuti dopo il suo ingresso in campo. All’80’ i padroni di casa sono riusciti ad accorciare le distanze con Masek, che era entrato a inizio secondo tempo al posto di Hamza, ma l’Italia ha retto portando così a casa l’intera posta in palio. Serviva partire col piede giusto e così è stato: del resto la formazione Under 20 si è aggiudicata le ultime tre edizioni dell’Elite League e, ora, punta a calare il poker.

I talenti in campo e quando giocherà di nuovo l’Italia

C’è tanta qualità nella rosa degli azzurri. Basti pensare che al minuto 72′ ha fatto il suo ingresso in campo il difensore Pietro Comuzzo, che ha giocato le prime tre partite di campionato da titolare con la maglia della Fiorentina. In campo si sono visti anche Zeroli e Bartesaghi, giovani di talento scuola Milan e, ancora, Palestra dell’Atalanta. L’Italia U20 tornerà in campo martedì 10 settembre per la gara contro la Germania che andrà in scena allo stadio ‘Centro d’Italia-Manlio Scopigno’ di Rieti. Il successivo appuntamento è poi previsto il 10 ottobre con l’Inghilterra.