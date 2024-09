Under 21, Italia-San Marino 7-0: Pio Esposito inarrestabile, Bove festeggia il primo gol con l'U21

Top e flop della partita Italia-San Marino U21, valevole per l'ottava giornata delle qualificazioni agli Europei: Desplanches spettatore non pagante, Amici limita il passivo

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

L’Italia U21 risolve la pratica San Marino con un netto 7-0 sul campo del “Francioni” di Latina. Dopo un avvio complicato, segnato dagli infortuni di Fazzini e Baldanzi, gli azzurrini sbloccano la partita con un gran gol di Bove e chiudono il primo tempo in doppio vantaggio grazie a un autogol di Matteoni.

Nella ripresa, tripletta di Pio Esposito e gol di Raimondo, prima di chiudere il match ancora una volta con l’inarrestabile classe ’05 in forza allo Spezia. La squadra di Nunziata difende il primo posto nel gruppo A con 18 punti e si prepara alla gara contro la Norvegia, seconda con 15 punti e con una gara in meno, in programma martedì 10 settembre.

Under 21, Italia-San Marino: il racconto del match

Nel primo quarto d’ora, gli azzurrini costruiscono almeno tre occasioni nitide: prima con una bella iniziativa di Fazzini, costretto poi ad abbandonare il campo al 14′ per un problema muscolare, sostituito da Ndour; poi con Baldanzi e Gnonto. Ma i problemi per la squadra di Nunziata non si fermano qui: dopo circa dieci minuti, il ct è costretto a operare un secondo cambio forzato. Baldanzi, dolorante alla zona lombare dopo uno scontro con Tommasini, lascia il posto a Raimondo.

Nonostante i tentativi, l’Italia fatica a imporsi con una manovra spesso lenta e tecnicamente imprecisa. Il San Marino riesce a chiudere gli spazi e rimanere indenne per buona parte del primo tempo, anche grazie agli interventi decisivi del portiere Amici. La resistenza degli ospiti, però, viene spezzata al 35′ da un tiro preciso e potente di Bove, che sblocca il match e restituisce fiducia agli azzurrini.

Dopo il vantaggio, l’inerzia della gara si sposta decisamente a favore dell’Italia, che con ostinazione trova il raddoppio. Ndour offre una splendida palla per Ruggeri, il cui tiro potente si stampa sulla traversa. Sulla ribattuta, Esposito si avventa sulla palla, ma nell’azione sembra essere Matteoni a deviare sfortunatamente nella propria porta per un autogol, portando l’Italia U21 sul 2-0 prima dell’intervallo.

Nella ripresa, l’Italia si rende subito pericolosa con una doppia occasione. Prima con Esposito, poco dopo con il subentrato Ambrosino. Il terzo gol dei ragazzi di Nunziata non tarda ad arrivare: ottima punizione di Bove, che pesca il giocatore dello Spezia sul secondo palo e con un mancino al volo segna il tris.

Verso il triplice fischio, il San Marino cala notevolmente, complice anche la stanchezza, e si lascia travolgere da uno scatenato Esposito che non si accontenta e, con grande determinazione, segna altri due gol. Si aggiunge anche Raimondo al tabellino dei marcatori, ma il classe ’05 dello Spezia non ne ha ancora abbastanza: poker personale e risultato finale fissato sul 7-0.

Le pagelle dell’Italia U21

Desplanches ng: Praticamente mai chiamato in causa. ( 35′ st Zacchi ng )

Praticamente mai chiamato in causa. ( ) Savona 6: Dopo l’esordio con la maglia della Juventus, si guadagna e si gode anche quello con la maglia degli Azzurri Under 21.

Dopo l’esordio con la maglia della Juventus, si guadagna e si gode anche quello con la maglia degli Azzurri Under 21. Ghilardi 6: Prestazione sufficiente, senza sbavature.

Prestazione sufficiente, senza sbavature. Coppola 6: Buona performance del difensore, in linea con i compagni di reparto.

Buona performance del difensore, in linea con i compagni di reparto. Ruggeri 6.5: Intraprendente. È suo lo scambio con Ndour che porta all’azione del secondo gol degli Azzurri. Sfortunato nel tiro che si stampa sulla traversa, ma comunque decisivo nel contribuire al raddoppio. Serve l’assist nel finale per il gol di Raimondi.

Intraprendente. È suo lo scambio con Ndour che porta all’azione del secondo gol degli Azzurri. Sfortunato nel tiro che si stampa sulla traversa, ma comunque decisivo nel contribuire al raddoppio. Serve l’assist nel finale per il gol di Raimondi. Bove 7.5: Sigla il suo primo gol in Under 21 con un destro preciso dal limite dell’area che non lascia scampo al portiere Amici. Dopo l’uscita dal campo di Gnonto, indossa lui la fascia di capitano e corona al meglio la giornata con una bella punizione da cui è nato il gol del 3-0. ( 35′ st Pisilli ng )

Sigla il suo primo gol in Under 21 con un destro preciso dal limite dell’area che non lascia scampo al portiere Amici. Dopo l’uscita dal campo di Gnonto, indossa lui la fascia di capitano e corona al meglio la giornata con una bella punizione da cui è nato il gol del 3-0. ( ) Bianco 6: Fa il suo lavoro. Organizza bene il gioco e distribuisce la palla in modo efficace. Serve l’assist per il gol di Esposito.

Fa il suo lavoro. Organizza bene il gioco e distribuisce la palla in modo efficace. Serve l’assist per il gol di Esposito. Fazzini ng: Inizia con il piede giusto, mettendosi subito in evidenza con una bella azione personale in cui sfiora il gol. Purtroppo, dopo circa dieci minuti è costretto a uscire per un problema muscolare.

( 14′ pt Ndour 6.5: Si inserisce bene in partita, dimostrando vivacità. È suo lo scambio con Ruggeri che porta al gol del 2-0, confermando il suo impatto positivo sul match.)

Inizia con il piede giusto, mettendosi subito in evidenza con una bella azione personale in cui sfiora il gol. Purtroppo, dopo circa dieci minuti è costretto a uscire per un problema muscolare. ( Si inserisce bene in partita, dimostrando vivacità. È suo lo scambio con Ruggeri che porta al gol del 2-0, confermando il suo impatto positivo sul match.) Baldanzi ng: Sfortunato, costretto a uscire prematuramente a causa di un dolore lombare dopo uno scontro con Tommasini.

( 25′ pt Raimondo 7: Entra in campo con il piglio giusto. Aggiunge il suo nome sul tabellino dei marcatori segnando il 6-0)

Sfortunato, costretto a uscire prematuramente a causa di un dolore lombare dopo uno scontro con Tommasini. ( Entra in campo con il piglio giusto. Aggiunge il suo nome sul tabellino dei marcatori segnando il 6-0) Gnonto 6.5: Rapido e abile nel dribbling, si rende subito protagonista con due tentativi. Dopo l’uscita di Baldanzi , si sposta sulla trequarti e continua a far bene anche in quella posizione, proponendo diverse azioni interessanti. ( 1′ st Ambrosino 6: Entra e con carattere si prende subito la responsabilità di battere una punizione. Attacca la difesa e serve al meglio i compagni)

Rapido e abile nel dribbling, si rende subito protagonista con due tentativi. Dopo l’uscita di , si sposta sulla trequarti e continua a far bene anche in quella posizione, proponendo diverse azioni interessanti. ( Entra e con carattere si prende subito la responsabilità di battere una punizione. Attacca la difesa e serve al meglio i compagni) Esposito 8: Nella prima metà, si avventa sulla palla dopo il tiro di Raimondo che colpisce la traversa e infila in rete, ma il gol viene ufficialmente assegnato a Matteoni. Nella ripresa, però, si rifà con gli interessi, segnando altri quattro gol. Performance superlativa del classe ’05.

Top e flop del San Marino U21

Amici 6: Protagonista con diverse parate decisive che hanno mantenuto il punteggio sullo 0-0 per la prima mezz’ora. Non può nulla sui gol subiti, tranne su quello del 4-0 di Esposito.

Protagonista con diverse parate decisive che hanno mantenuto il punteggio sullo 0-0 per la prima mezz’ora. Non può nulla sui gol subiti, tranne su quello del 4-0 di Esposito. Matteoni 5: Dopo il tiro di Ruggeri che colpisce la traversa, si avventa sulla palla insieme a Esposito, colpendo sfortunatamente la palla nella propria rete e realizzando un autogol.

Il tabellino di Italia-San Marino U21

ITALIA U21-SAN MARINO U21 7-0

MARCATORI: pt 35′ Bove, 38′ Matteoni (aut.); st 13′ Esposito, 31′ Esposito, 35′ Esposito, 37′ Raimondo, 46′ Esposito.

ITALIA U21 (4-3-1-2): Desplanches (35′ st Zacchi); Savona, Ghilardi, Coppola, Ruggeri; Bove (35′ st Pisilli), Bianco, Fazzini (14′ pt Ndour); Baldanzi (26′ st Raimondo); Gnonto (1′ st Ambrosino), Esposito. A disp. Zanotti, Pirola, Fabbian, Bonfanti. Ct. Nunziata.

SAN MARINO U21 (3-5-2): Amici; Guidi (1’ st Cervellini), Matteoni, M. Sancisi (35’ st S. Gasperoni); Giocondi, Toccaceli (1’ st Casadei), Tomassini, N. Sancisi (10’ st Cherchi), Riccardi; Santi, Gasperoni (27’ st Paolini). A disp. Borasco, F. Ciacci, Giambalvo, M. Ciacci. All. Cecchetti.

ARBITRO: Marek Radina.

NOTE: Ammoniti: Riccardi, Giocondi, Ghilardi, Raimondo, Santi, Matteoni. Angoli: 14-0. Recupero: pt 3′; st 6′.