Europeo U19, pagelle Italia-Norvegia 2-1: Pafundi e Di Maggio ispiratissimi, Zeroli firma la rimonta

Top e flop della sfida valida per la prima giornata del gruppo A del torneo di categoria: primi tre punti importantissimi per gli azzurrini

Esordio vincente per i campioni in carica dell‘Italia U19 all’Europeo di categoria. La squadra di Corradi ha vinto in rimonta contro la Norvegia U19 imponendosi con il risultato finale di 2-1. Dopo il botta e risposta nel primo tempo tra Braut e Di Maggio, il gol sugli sviluppi di un corner di Zeroli a inizio ripresa ha messo un’ipoteca sul successo degli azzurrini. Primi tre punti importanti per Pafundi e compagni nel girone A: le prime due squadre classificate accederanno alle semifinali e conquistano anche il pass per il Mondiale U20 che si disputerà in Cile nel 2025. La prossima gara dell’Italia U19 è in programma giovedì 18 luglio contro i padroni di casa dell’Irlanda del Nord U19.

Corradi vince la prima: prova di carattere degli azzurrini

Al Windsor Park di Belfast, gran parte dei primi minuti della prima frazione di gioco sono passati sul filo dell’equilibrio. L’Italia ha provato a impostare il suo gioco, ma la Norvegia ha fatto prevalere la sua fisicità trovando il gol del vantaggio con Braut, sfruttando un’uscita troppo leggera da parte degli azzurri.

Il ritmo dei ragazzi di Pimenta è rimasto alto e aggressivo fino alla fine del primo tempo, ma un lampo di Pafundi ha ristabilito la parità proprio al 45′. L’attaccante del Losanna ha controllato la sfera con maestria, servendo con un colpo di tacco Di Maggio, realizzando il gol dell’1-1.

Nella ripresa, l’Italia ha completamente cambiato la trama del match sfruttando l’onda dell’entusiasmo del gol arrivato allo scadere. I ragazzi di Corradi sono venuti fuori con maggiore organizzazione, lucidità e precisione.

A fare la differenza è stato specialmente il talento dei singoli che è emerso minuto dopo minuto, prima con la traversa colpita da Di Maggio, poi la palla stampata da Pafundi sull’incrocio dei pali. Il gol era nell’aria, e alla fine è arrivato grazie a un inserimento preciso di Zeroli sugli sviluppi di un corner, che ha completato la rimonta contro la Norvegia.

Successivamente, Pimenta ha effettuato i primi due cambi per ripristinare la pressione che aveva caratterizzato la Norvegia nel primo tempo. Seppur con qualche rischio, la squadra azzurra ha resistito e, con ulteriori cambi, ha mantenuto la freschezza necessaria per difendere il risultato.

Top e flop Italia U19

Pafundi 7.5: Nel momento di difficoltà dell’Italia, il suo talento è stato decisivo. Inventa il gol del pareggio con un’azione straordinaria, costruendo con determinazione e servendo Di Maggio con un elegante colpo di tacco. Nel secondo tempo, fa tremare il palo interno e batte il corner per il gol decisivo di Zeroli. (40′ st Camarda ng)

Nel momento di difficoltà dell’Italia, il suo talento è stato decisivo. Inventa il gol del pareggio con un’azione straordinaria, costruendo con determinazione e servendo Di Maggio con un elegante colpo di tacco. Nel secondo tempo, fa tremare il palo interno e batte il corner per il gol decisivo di Zeroli. Zeroli 7: Sorprende la linea difensiva norvegese trovando il tempo giusto per l’inserimento per il gol su corner. Il suo gol decide la vittoria degli azzurrini.

Sorprende la linea difensiva norvegese trovando il tempo giusto per l’inserimento per il gol su corner. Il suo gol decide la vittoria degli azzurrini. Di Maggio 7: Si muove con i tempi giusti e crea pericoli nell’area avversaria. Prende l’iniziativa senza paura e, allo scadere del primo tempo, realizza una pennellata perfetta che riporta l’Italia in parità. Nella ripresa, sfiora un gol spettacolare stampando la sfera sulla traversa dai trenta metri. (28′ st Mannini 6)

Si muove con i tempi giusti e crea pericoli nell’area avversaria. Prende l’iniziativa senza paura e, allo scadere del primo tempo, realizza una pennellata perfetta che riporta l’Italia in parità. Nella ripresa, sfiora un gol spettacolare stampando la sfera sulla traversa dai trenta metri. Lipani 5.5: Qualche errore di troppo negli appoggi nel corso della gara. (27′ st Harder 6)

Qualche errore di troppo negli appoggi nel corso della gara. Chiarodia 5.5: Dopo un paio di interventi difensivi provvidenziali, si lascia anticipare in occasione del gol del vantaggio dei norvegesi.

Top e flop Norvegia U19

Braut 7: Riceve il pallone e soprende Marin. Si rende pericoloso anche subito dopo il gol del pareggio degli Azzurri alla fine del primo tempo.

Riceve il pallone e soprende Marin. Si rende pericoloso anche subito dopo il gol del pareggio degli Azzurri alla fine del primo tempo. Bang-Kittilsen 5: Praticamente in ombra nel corso della sua permanenza in campo. (12′ st Austbo 6: Con il suo ingresso in campo, la Norvegia ritrova la vivacità, ma non basta per riacciuffare la gara)

Il tabellino

ITALIA U19-NORVEGIA U19 2-1

MARCATORI: pt 35′ Braut, 45′ Di Maggio; st 6′ Zeroli.

ITALIA U19 (4-3-1-2): Marin; Bartesaghi, Chiarodia, Mané, Magni; Di Maggio (28′ st Mannini), Lipani (27′ st Harder), Ciammaglichella (40′ st Sia); Zeroli; Ebone (18′ st Anghelè), Pafundi (40′ st Camarda). A disp. Magro, Corradi, Pagnucco, Romano. All. Corradi.

NORVEGIA U19 (4-1-4-1): Børsheim; Rosten (41′ st Kjelsen), Haram, Holten, Andresen; Helland; Pedersen (12′ st Faraas), Granaas, Hernes (35′ st Loftesnes-Bjune), Bang-Kittilsen (12′ Austbo); Braut. A disp. Ostraat, Steinset, Auklend, Gonstad. All. Pimenta.

NOTE: Ammoniti: Braut, Anghele, Camarda, Harder, Marin. Recupero: 1′ pt; 4′ st.

ARBITRO: Marian Barbu.