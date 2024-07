Euro U19, Italia: Camarda e Pafundi, gli 'Yamal' azzurri, si parte con la Norvegia

Il programma del torneo, le sfide, dove vederle in tv e i convocati dell'Italia Under 19. I gioiellini dei campioni in carica fanno sperare

Europeo U19 meno uno: si riparte. Dopo la disastrosa eliminazione dell’Italia dei big contro la Svizzera ad Euro 2024, gli Azzurrini proveranno a ‘salvare la faccia’ del tricolore italiano -vilipeso agli occhi dell’Europa intera- ed a riconfermarsi campioni dopo il successo della scorsa edizione dell’Europeo Under 19 (con finale vinta contro i pari età del Portogallo). Il CT Bernardo Corradi ha annunciato i 20 convocati per l’Europeo Under 19 che si disputerà in Irlanda del Nord, con Francesco Camarda e Simone Pafundi tra i protagonisti principali degli Azzurrini. La Nazionale Italiana ha già iniziato il raduno a Roma l’11 luglio e poi è partita per Belfast il giorno seguente.

Europeo Under 19, Italia: preparazione e qualificazioni

La squadra degli Azzurrini ha superato due fasi di qualificazione, con un secondo posto nel primo turno e la vittoria nel girone successivo in Friuli Venezia Giulia. Gli ultimi due raduni di preparazione si sono svolti a Bolzano, con l’ultimo concluso il 4 luglio.

Europeo Under 19: la lista dei convocati dell’Italia Under 19

Rispetto all’ultimo stage, non sono stati convocati Zuccarello, Leoni, Parravicini, Sardo, Cissé, Fini e Misitano. Il Milan è il club più rappresentato con quattro giocatori, seguito da Roma e Juventus con due ciascuno. Tra i convocati ci sono anche tre giocatori provenienti da club esteri: Chiarodia, Mane e Pafundi (di proprietà dell’Udinese, in prestito al Losanna, ed anche lui ritenuto una grande promessa).

L’elenco dei convocati:

Portieri: Federico Magro (Lazio), Renato Bellucci Marin (Roma);

Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Cristian Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Christian Corradi (Hellas Verona), Vittorio Magni (Milan), Filippo Calixte Mane (Borussia Dortmund), Filippo Pagnucco (Juventus);

Centrocampisti: Aaron Ciammaglichella (Torino), Luca Di Maggio (Inter), Jonas Harder (Fiorentina), Luca Lipani (Sassuolo), Mattia Mannini (Roma), Marco Romano (Genoa), Kevin Zeroli (Milan);

Attaccanti: Lorenzo Anghelè (Juventus), Francesco Camarda (Milan), Tommaso Ebone (Bologna), Simone Pafundi (Losanna), Diego Sia (Milan).

Europeo Under 19: il programma delle partite dell’Italia

Gli Azzurrini esordiranno domani, lunedì 15 luglio alle 16.30 contro la Norvegia (Seaview Stadium, Belfast), mentre giovedì 18 ci sarà la sfida all’Irlanda del Nord (ore 20, all’Inver Park di Larne) per chiudere il girone con l’Ucraina domenica 21 (sempre alle 20 a Larne). Le prime due del girone passano il turno, qualificandosi sia alle semifinali (previste giovedì 25 luglio), sia al Mondiale Under 20 in programma in Cile nel 2025, mentre le terze saranno attese da uno spareggio per determinare la quinta squadra europea qualificata alla prossima rassegna iridata. Tutte le partite dell’Italia saranno trasmesse da RaiPlay.

1ª GIORNATA

Gruppo A, lunedì 15 luglio

Italia-Norvegia, ore 16.30 | Seaview Stadium, Belfast

Irlanda del Nord-Ucraina, ore 20 | Inver Park, Larne

Gruppo B, martedì 16 luglio

Danimarca-Spagna, ore 16.30 | Inver Park, Larne

Francia-Turchia, ore 20 | Seaview Stadium, Belfast

2ª GIORNATA

Gruppo A, giovedì 18 luglio

Norvegia-Ucraina, ore 16.30 | Seaview Stadium, Belfast

Irlanda del Nord-Italia, ore 20 | Inver Park, Larne

Gruppo B, venerdì 19 luglio

Danimarca-Francia, ore 16.30 | Inver Park, Larne

Turchia-Spagna, ore 20 | Seaview Stadium, Belfast

3ª GIORNATA

Gruppo A, domenica 21 luglio

Norvegia-Irlanda del Nord, ore 20 | Seaview Stadium, Belfast

Ucraina-Italia, ore 20 | Inver Park, Larne

Gruppo B, lunedì 22 luglio

Turchia-Danimarca, ore 20 | Seaview Stadium, Belfast

Spagna-Francia, ore 20 | Inver Park, Larne

PLAY OFF MONDIALE UNDER-20

Giovedì 25 luglio

3ª Gruppo A-3ª Gruppo B, ore 17.30 | Seaview Stadium, Belfast

SEMIFINALI*

Giovedì 25 luglio

S1: Vincente Gruppo A-2a Gruppo B

S2: Vincente Gruppo A-2a Gruppo A

*Le partite si giocheranno al National Football Stadium a Windsor Park di Belfast alle 15 e alle 20. L’ordine delle semifinali sarà deciso dopo la fase a gironi.

FINALE

Domenica 28 luglio

Vincente S1-Vincente S2, ore 20 | National Football Stadium a Windsor Park, Belfast

Lipani crede nel bis

A presentare la sfida Luca Lipani, autore del gol-vittoria nella semifinale con la Spagna dell’ultima edizione. Sono passati esattamente 365 giorni da quell’Italia-Spagna ed è lo stesso Lipani a caricare l’ambiente: “Il ricordo di un anno fa non svanirà mai, lo porterò per sempre con me. Ma nel calcio non si può vivere di ricordi, bisogna sempre confermarsi. Ora siamo qui a Belfast, per giocarci le nostre chance in un nuovo Europeo e sono convinto che questo gruppo abbia tutte le carte in regola per arrivare in fondo. In questo ritrovo molte similitudini con la Nazionale che lo scorso anno vinse a Malta- Vogliamo trasmettere a tutti i compagni, dal più giovane al più esperto, che indossare questa maglia è una responsabilità, ma anche un privilegio. Tutti devono sentirsi importanti in parti percentuali uguali. Non dobbiamo commettere l’errore di sottovalutare Norvegia, Irlanda del Nord e Ucraina, solo per il fatto di essere Nazionali meno ‘di grido’ rispetto a ciò che possono rappresentare Francia e Spagna (che sono nell’altro girone, ndr). La Norvegia è in una condizione fisica perfetta per affrontare questa competizione essendo a metà del campionato. Lo è anche l’Irlanda del Nord, che giocherà davanti al proprio pubblico e l’Ucraina avrà sicuramente motivazioni anche sul piano extracalcistico. Sarà un girone pieno di insidie e dovremo essere bravi nel renderlo il meno complicato possibile”.

Italia U19: un anno straordinario per Camarda al Milan

Le stelline azzure sono però Camarda e Pafundi. Francesco Camarda, giovane talento rossonero di 16 anni, sta vivendo un 2024 eccezionale. Ha debuttato in Serie A diventando il più giovane esordiente nella storia del campionato italiano a 15 anni, 8 mesi e 23 giorni. Ha poi vinto l’Europeo Under 17 con l’Italia, dove è stato nominato miglior giocatore del torneo, e ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Milan. La stagione 2024-25 sarà particolarmente impegnativa per Camarda, che dovrà affrontare difensori esperti in Serie C. Zlatan Ibrahimovic ha sottolineato l’importanza di proteggere il giovane talento e permettergli di crescere passo dopo passo. Grande attesa anche per Pafundi: sapranno essere loro due gli Yamal dell’Italia?

Di sicuro un occhio attento sugli Europei Under 19 lo avrà anche Spalletti, alla ricerca di baby talenti da promuovere nel gruppo azzurro dei grandi.