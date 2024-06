Il Milan blinda Camarda: pronto il primo contratto da professionista per l'eroe dell'Europeo Under 17

Il miglior giocatore dell'Europeo Under 17 si appresta a firmare il primo accorto da "Pro" con il Diavolo. I rossoneri non possono sbagliare, già questa settimana può essere decisiva

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

L’Italia Under 17 del c.t. Massimiliano Favo si aggiudica l’Europeo di categoria spazzando via il pari età del Portogallo in una finale che non ha storia. Tra le tante stelline azzurre a brillare nel 3-0 ai lusitani, ancora una volta, è Francesco Camarda a rubare la scena con due reti da capogiro che sono un, ulteriore, importante attestato di maturità, nonché un messaggio al Milan. Per scongiurare spiacevoli sorprese, l’accordo per la fumata bianca sul primo contratto da professionista per il bomber che ha compito 16 anni a marzo non può più tardare.

Camarda miglior giocatore dell’Europeo Under 17

Due reti una più bella dell’altra, due gol che valgono un Europeo e lo confermano miglior giocatore del torneo continentale. La finale contro il Portogallo di Francesco Camarda può essere uno dei quei turning point, e cominciano a essere tanti per un ragazzo di appena 16 anni, che possono indirizzare una carriera. Una carriera che, con molta probabilità, non potrà non regalare soddisfazioni. E che, quasi certamente, dovrebbe essere ancora a tinte rossonere.

Milan, vietato temporeggiare

Sì, perché il Milan, che lo ha vestito di rossonero fin da piccolino e lo ha fatto diventare il più giovane esordiente della Serie A, archiviato l’Europeo cipriota è ora chiamato ad accelerare per evitare sorprese e arrivare in tempi brevi a mettere nero su bianco il primo contratto da professionista di Camarda.

D’altronde, il ragazzo è pronto e l’Europeo Under 17 da protagonista è solo la conferma di una capacità di fare la differenza che in pochi dimostrano di avere e, soprattutto, di saper sfruttare con grande naturalezza e determinazione. Così come, in tempi non sospetti, ha dimostrato il proprio attaccamento al Diavolo, rifiutando le non poche offerte giunte, anche dall’estero.

Contratto da “Pro” imminente

A fare il punto sul rinnovo è l’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, che su Twitter tranquillizza i tifosi del Diavolo con un post che lascia poco spazio alle interpretazioni e, di fatto, annuncia l’imminente fumata bianca a Milanello: “Francesco Camarda firmerà un nuovo contratto con il Milan entro la fine di questa settimana, accordo perfezionato. Nuovo contratto valido fino a giugno 2027 per la gemma italiana, tutto concordato come previsto. Il più giovane esordiente in Serie A di sempre ha rifiutato diverse offerte dall’estero per restare al Milan“.