Il Milan trema per Camarda: non solo l’Inter, anche City e United puntano il baby-fenomeno

25-03-2024 16:49

Da sogno a incubo: Francesco Camarda ha segnato oltre 500 gol nelle giovanili del Milan, i tifosi attendono con ansia che diventi un elemento fisso della prima squadra, ma intanto la prospettiva che il gioiellino classe 2008 lasci i rossoneri inizia a farsi largo sul serio. Il rinnovo non è ancora una certezza e oltre all’Inter ora anche Manchester City e Manchester United sono interessate a Camarda.

Milan, Camarda incanta con l’Italia U17

Francesco Camarda incanta non solo con la maglia delle giovanili del Milan: sabato l’attaccante classe 2008 ha firmato una doppietta, conquistato un rigore e causato l’autogol di un avversario nella vittoria dell’Italia U17 sui pari età del Belgio, nel 5-3 ottenuto degli azzurrini nella gara valida per le qualificazioni agli Europei di categoria. Una prestazione, la sua, che spiega bene perché in casa Milan si stia sviluppando una certa ansia riguardo al suo rinnovo di contratto.

Milan-Camarda, la trattativa per il rinnovo di contratto

Tra Camarda e il Milan c’è un accordo di massima per un contratto triennale: l’attaccante lo firmerebbe a stagione conclusa, per avere così valenza a partire dalla stagione 2024/25 e tenere vincolato il giocatore al club rossonero fino al giugno 2027. Tuttavia più passa il tempo, più la concorrenza per Camarda aumenta e, con essa, il rischio che il Milan perda a parametro zero uno dei migliori talenti prodotti dal suo vivaio degli ultimi anni.

Milan, oltre all’Inter anche City e United su Camarda

Da settimane si sa che anche l’Inter segue Camarda, tuttavia il pericolo maggiore per il Milan potrebbe arrivare dall’Inghilterra. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, anche le due squadre di Manchester, City e United, sono molto interessate al baby-talento rossonero.

Le regole post-Brexit, col divieto di acquisto di giocatori non inglesi U17 da parte dei club britannici, potrebbero frenare i Red Devils, non i Citizens, che hanno dalla loro l’alleanza col Palermo, appartenente dal 2022 al City Football Group, lo stesso del Manchester City e di altre squadre in giro per il mondo, dal New York City FC al Girona nella Liga: Camarda potrebbe essere tesserato dai rosanero, per poi venire acquistato in futuro dal club di Manchester. Il pericolo dell’addio del talento 2008 esiste: tocca al Milan farlo svanire convincendo il ragazzo a indossare ancora a lungo il rossonero.