Milan, Camarda spaventa i tifosi rossoneri sul tema contratto e c’è chi teme un Donnarumma bis

Il giovante attaccante del Milan, Francesco Camarda, ha compiuto ieri 16 anni e ora può firmare il primo contratto da professionista: i rossoneri spingono per la firma ma occhio anche a Inter e Manchester City

11-03-2024 18:57

Tutti pazzo di Francesco Camarda. A soli 16 anni il giovane attaccante del Milan già ha saputo attirare su di sé le attenzioni di tutte le principali squadre europee. Del resto la sua storia e la sua carriera, ancora agli inizi, sembrano già quelle di un predestinato nel mondo del calcio. Ieri è arrivata anche una data importante visto che Camarda ha compiuto 16 anni e ora è libero di firmare il primo contratto professionistico e può farlo con chi vuole.

Camarda: il Milan spinge per la firma

Il Milan è ovviamente in prima fila per assicurarsi le prestazioni di Francesco Camarda anche per il futuro e tutto sembra andare in quella direzione. L’attaccante a meno di clamorosi ribaltoni dovrebbe restare in rossonero per i prossimi anni ma ovviamente i pericoli sono sempre dietro l’angolo. La strategia del Milan è quella di provare convincerlo con un contratto fino al 2027 per farlo però bisognerà mettere nero su bianco la prossima estate mentre un contratto firmato in questo momento avrebbe valenza al massimo fino all’estate del 2026.

Dortmund e City sulle tracce di Camarda

I pericoli arrivano anche dall’estero. La Gazzetta dello Sport ha rivelato che sulle tracce del giocatore si è mosso da tempo e con grande interesse il Borussia Dortmund. La società tedesca è sempre stata molto abile nello scovare e sviluppare giovani talenti e vorrebbe provarci anche con Camarda. Anche dall’Inghilterra il livello di attenzione è altissimo con le due squadre di Manchester che hanno messo da tempo il giocatore nel mirino, anche se dopo la Brexit c’è un problema di natura burocratica che impedisce ai club inglese di tesserare un giocatore proveniente dall’estero prima dei 18 anni.

L’Inter interessata e la paura dei tifosi

Negli ultimi giorni ai club interessati a Camarda si sarebbe aggiunta anche l’Inter e la sola notizia ha fatto drizzare l’antenna dei tifosi del Milan. Un addio di Camarda sarebbe vissuto molto male dalla tifoseria rossonera che spera che il 16enne possa diventare l’attaccante del futuro e un simbolo del Milan per molti anni a venire. E c’è chi addirittura teme un Donnarumma-bis. “Io dico solo che dopo che hai fatto tutte le trafile nelle giovanili e ti hanno fatto crescere. A 16 anni per il Milan dovresti firmare in bianco – scrive Claudio – Non ho altro da aggiungere”. E ancora: “Il discorso è semplice e sempre il solito: sei giovane, il club ti ha cresciuto, coccolato e dato tutto. Firma e stop. Riconoscenza verso chi ha creduto in te, specie se è il Milan. Poi ognuno è libero di fare delle scelte, e risponderne nel caso”.