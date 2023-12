Milan, stop Jovic: il serbo non si allena ed è a rischio per il Sassuolo. Pioli chiama Camarda

I rossoneri perdono i pezzi e il serbo è in grandissimo rischio per la gara con il Sassuolo di sabato sera. Il baby Camarda allertato e pronto a sostituire il serbo

27-12-2023 21:43

Non c’è pace nemmeno a Natale per il Milan, costretto a fare i conti con l’ennesimo stop stagionale. All’infinita lista degli infortunati, infatti, nelle scorse ore si è aggiunto anche Luka Jovic, a fortissimo rischio per la sfida che sabato 30 dicembre vedrà i rossoneri ospitare a San Siro il Sassuolo, per una di quelle gare che non evoca certo piacevoli ricordi al Diavolo.

Milan, si ferma Jovic

Continua senza sosta il calvario di problemi e infortuni che stanno tempestando il Milan in questa stagione. L’ennesimo stop a cui Stefano Pioli dovrà porre rimedio è quello di Luka Jovic. L’ex Fiorentina e Real Madrid è, infatti, a rischio per la gara interna contro il Sassuolo in programma alle 18 del prossimo sabato 30 dicembre.

Problema alla caviglia per Jovic

A fermare il serbo è una botta alla caviglia rimediata a Salerno, nella gara pareggiata contro la Salernitana proprio grazie a una sua rete allo scadere. Nessun problema muscolare, dunque, ma comunque una fastidiosa defezione, resa ancora meno sopportabile da un’infermeria letteralmente intasata e dal buon momento di forma di Jovic, in rete in tutte le ultime tre gare in cui è stato chiamato in causa, con a referto anche un assist.

Pre-allertato Camarda

La caviglia fa male e non ha permesso a Jovic di allenarsi con la squadra. Le condizioni dell’attaccate saranno valutate di ora in ora, ma la sfida con il Sassuolo resta in forte dubbio. Per questo, Pioli si prepara a convocare ancora una volta in prima squadra il baby Francesco Camarda, già allertato ed, eventualmente, pronto a vivere un nuovo spezzone davanti ai tifosi rossoneri dopo l’esordio da record con la Fiorentina.

