Milan e Lazio su Allegri: clamorosa idea per la panchina, sul web si scatena il caos

Sia i rossoneri che i biancocelesti avrebbero contattato l'ex allenatore della Juventus per affidargli la guida tecnica: i tifosi rossoneri e biancocelesti si schierano, quelli bianconeri si dividono

Per un Tudor che si dimette e un Fonseca che si separa ufficialmente con il Lille, c’è un Max Allegri che sembra esser diventato improvvisamente l’oggetto del desiderio (nemmeno tanto nascosto) di Lazio e Milan.

Milan-Allegri, due contatti

Perché sono due le “notizie” di oggi, anche se sarebbe più giusto parlare di indiscrezioni. La prima, riportata da RaiSport, dice che il Milan avrebbe contattato Max Allegri. Una voce che avrebbe del clamoroso, messa in giro proprio nel giorno in cui Paulo Fonseca, promesso sposo rossonero, e il Lille annunciano il divorzio. Da diversi giorni, infatti, tutte le strade sembrano portare al portoghese ex Roma come erede di Stefano Pioli. Eppure, secondo radiomercato, ci sarebbero stati due incontri, di cui uno telefonico con Ibrahimovic settimane fa, il secondo tra Furlani e Allegri.

Lazio, Lotito telefona ad Allegri

Fronte caldo anche in casa Lazio, dove si è appena consumato lo scisma con Tudor: i nomi di Klose e Baroni sono i più gettonati per la successione (anche perché molto a buon mercato), ma non si esclude un ritorno di Maurizio Sarri, che ha rifiutato il Panatinahikos. Eppure, come riportato da Alfredo Pedullà, Claudio Lotito avrebbe telefonato proprio a Massimiliano Allegri per sondare una sua eventuale disponibilità ad approdare a Roma.

Allegri-Milan, il web rossonero sogna

I tifosi del Milan si dividono all’idea. Secondo Antonio “Meglio lui che Fonseca”. Mentre Mario: “Ma anche no”. Alessio è entusiasta: “Ti Aspettiamo a Milanello Max!!”. Anche Giacomo non vede l’ora: “Mamma mia che bomba veramente si arrivasse Allegri”. Loris la vede allo stesso modo: “Magari se arriva allegri è un italiano sa vincere è un esperto per vincere lo scudetto e poi è un allenatore vincente non quell’incapace di portoghese forza Allegri“. Angelo ha un dubbio: “Personalmente preferisco allenatori italiani, avrei preferito Conte ( a proposito complimenti al Napoli), ma di solito i ritorni non sono mai stati vantaggiosi….ci dobbiamo aspettare anche il ritorno del fido De Sciglio?”. Giuseppe invece va controcorrente: “Stiamo diventando la barzelletta nazionale!!a e possibile che non riusciamo ad avere allenatori con gli attribuiti? Che caxxo dobbiamo fare con Fonseca Allegri e tutti questi mezzi allenatori”.

Allegri al Milan? I tifosi della Juventus si dividono

Una voce che naturalmente non è passata inosservata, tra i tifosi della Juventus, come nel caso di Gianluca: “Allegri bis magari asfalta tutti”. Pasquale è di un altro avviso: “Sarebbe stato meglio all’ Inter ,un po’ mi dispiace per il Milan”. Giuseppe è sincero: “Auguro il meglio a Max”. Stefano invece non capisce: “Si passa dall’ allenatore low cost come Fonseca ad uno da ingaggio top …. Sono perplesso”. E Costantino con ironia: “Una grande notizia per Gli Autogol“. Maurizio ha le idee chiare: “che vada dove vuole, l’importante è che non metta più i piedi a Torino”. Roberto allo stesso modo: “Sarebbe meglio al Milan, una concorrente in meno, la Lazio di Lotito si è già suicidata da sola, rischia la fine del Sassuolo, il prossimo anno”.

Idea Allegri per la Lazio, tifosi tiepidi

I tifosi della Lazio appaiono invece piuttosto tiepidi all’idea di vedere Allegri sulla propria panchina, come Daniele: “7 Zucconi l’anno chiede Allegri… Ha fatto dimettere Sarri per 4 che gliene dava…. Dai va bene Baroni a 1,5 il resto tutto da parte per Erichetto suo”. Giuliano è fatalista: “Oddio no, Allegri no, sai che palle allo stadio? Richiamiamo Zeman, almeno vedremo qualche gol (tanto, a vince non se vince)…”. Goffredo invece non crede a nulla: “Sì, altroché…Klose o Baroni se dovesse andare di culo, altrimenti non ci sarebbe da stupirsi di un Rocchi o di un Brocchi, ad esempio,in ogni caso sarà qualcuno senza pretese che accetta tutto ciò che fa e propina lui”. E Simone semplicemente: “Moralizzato e licenziato giusta causa. Boh come la vedo brutta“.

