Napoli: Conte per De Luca fa catenaccio, Allegri al Milan la voce che spacca il web

Il governatore campano dà il benvenuto al nuovo tecnico del Napoli ma la sua frase non sembra un complimento mentre rumours di mercato frenano Fonseca

L’ufficialità della firma di Antonio Conte al Napoli non ha scatenato solo i tifosi. Mentre sul web si moltiplicano le reazioni festose dei fan, arrivano anche commenti istituzionali. A dare il benvenuto al neo-allenatore azzurro anche il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca.

La battuta di De Luca su Conte

A margine di un evento alla Regione Campania ”La primavera di Caivano”, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha detto la sua sull’ingaggio da parte del Napoli di Antonio Conte. “Bella notizia l’arrivo di Conte. Ovviamente io metterei in guardia la tifoseria, tutti quanti noi non aspettiamoci miracoli domani mattina. Va ricostruito in qualche modo un percorso sportivo del Napoli e Conte credo che sia la persona giusta, è un uomo di temperamento, è un combattente”.

“Poi, almeno dal punto di vista della mia piccola filosofia sportiva, è anche capace di fare il catenaccio, che a me piace molto come sapete. Il calcio fantasioso, effervescente, olandese, è bellissimo. Devo dire che da questo punto di vista il Napoli dello scorso campionato è stata una squadra fantastica, veramente a livello del miglior Brasile e dell’Olanda di Van Basten. Però sono eccezioni. In genere nei campionati bisogna anche saper fare le trincee. Da questo punto di vista Conte mi pare apprezzabile”.

Enrico Varriale pensa al dolore degli juventini

Da segnalare anche la reazione social del giornalista Rai Enrico Varriale, che punge la Juve: “Ecco le firme di un’operazione perfetta. De Laurentiis ha scelto l’uomo giusto per rilanciare il Napoli. Basta guardare le reazioni social, euforici i tifosi napoletani, rosicanti gli altri, specie gli juventini. Poi parlerà il campo dove Conte è sempre stato il top”.

Gigi D’Alessio aveva saputo tutto in anteprima da Allegri

Contento dell’arrivo di Conte anche Gigi D’Alessio. Il cantautore napoletano rivela: “Sapevo già di Conte al Napoli. Me lo ha detto qualche tempo fa Massimiliano Allegri. Allegri mi ha contattato per dei biglietti per il mio concerto a Napoli e in quell’occasione gli ho chiesto se sapesse informazioni in merito al nuovo allenatore del Napoli e lui mi ha svelato che sarebbe stato sicuramente Antonio Conte”.

Voci insistenti su Allegri al Milan

A proposito di Allegri si registra una voce clamorosa lanciata da Edoardo Mecca di Radio 105 che scrive sui social: «Massimiliano Allegri ha dato totale disponibilità al trasferimento al Milan. Ragionamento in corso da parte della società. Potrebbe esserci un colpo di scena clamoroso». Il nome di Allegri viene accostato anche alla Lazio in caso di rottura con Tudor.

La notizia sta facendo il giro del web con centinaia di commenti: “Voglio vincere di horto muso l’anno prossimo. Voglio Maximilian” e poi: “Come disse Moggi “non succederà , ma se succede!!!”…”.