Milan, le bordate di Pistocchi ad Allegri scatenano i tifosi sui social

Le prime dichiarazioni di Allegri in conferenza stampa di presentazione non convincono tutti: le critiche di Maurizio Pistocchi e dei tifosi sul web

Ritorno al futuro per Massimiliano Allegri. Da ieri è ufficialmente partita la stagione dei rossoneri con il ritorno del tecnico livornese alla guida del club. Ma, dopo la presentazione in conferenza stampa alle 13:00 (durata abbondanti 40 minuti), sui social si è scatenata una bufera per alcune dichiarazioni del tecnico sul gioco e la nuova impronta che intende dare al Milan. Tra gli scettici c’è il giornalista Maurizio Pistocchi (mai stato tenero col livornese, anzi) che attacca duramente Allegri raccogliendo dubbi e provocazioni dei tifosi del Diavolo sul web.

Pistocchi boccia la presentazione di Allegri al Milan

Con un giorno di ritardo, anche Maurizio Pistocchi decide di commentare sui social le parole di Allegri in conferenza stampa di presentazione al Milan. Scrive il giornalista su Twitter: “Allegri torna al Milan – dal quale fu cacciato a furor di popolo dopo una imbarazzante sconfitta con il Sassuolo, dopo essere stato cacciato due volte dalla Juventus- e, come prima cosa, ribadisce ai tifosi rossoneri – già scottati dallo spettacolo sopportato in questi ultimi 3 anni – che del gioco non gli interessa niente, e che conta solo il risultato”.

Pistocchi non crede nel gioco di Allegri

Continua poi Maurizio Pistocchi a commentare le dichiarazioni in conferenza stampa di Allegri sul gioco del Milan. Aggiunge il giornalista: “Premesso che tutte le squadre puntino ai risultati, e che questi non arrivino per caso, ma sono il frutto del lavoro e delle idee dello staff tecnico e delle qualità dei giocatori, forse Allegri non si rende conto che il tifoso vuole sì vincere ma spende tanti soldi perché spera anche di divertirsi: altrimenti starebbe a casa ad aspettare il 90’. E, soprattutto, svilisce il suo stesso lavoro, per il quale ancora una volta ha trovato qualcuno disposto a pagare 9mln€ a stagione.”

Tifosi spaccati sul ritorno di Allegri

I tifosi rossoneri restano spaccati sui social sia per il ritorno di Allegri al Milan che per le dichiarazioni del neo tecnico in conferenza stampa. C’è chi scrive e chi risponde a Pistocchi: “Tutto vero ma il Milan per non tornare indietro di 10 anni deve andare in Champions e ha bisogno di garanzie, Allegri per gran parte dei milanisti è IN QUESTO MOMENTO l’uomo giusto al posto giusto. Poi magari tra 2-3 anni potremo andare di fioretto… ora serve concretezza.”

E ancora: “Il tifoso spende dei soldi per esultare al gol. E se il gol arriva al 90′ dopo una partita ignobile o no, non cambia nulla.”

C’è poi chi commenta anche da ‘esterno’ la questione Allegri: “Da interista invidio il Milan per avere un allenatore. A me non interessa tanto dello spettacolo quando è solo fine a sé stesso. una grande squadra deve avere una bacheca ricca di trofei, le statistiche non fanno la storia”.

E ancora: “Non credo si possano fare due finali di Champions senza giocare bene a calcio. Credo invece che un allenatore che ha vinto sempre in Italia e non ha mai ottenuto un risultato oltre il mediocre nelle coppe Europee, nonostante i top club allenati, meriti un’ analisi più specifica”.

Non si placano gli animi sul web: “Le minestre riscaldate non funzionano a prescindere; il risultato come solo fine negli ultimi anni lo ha portato solo alla fine; prima o poi la stampa amica smetterà di leccargli il c., portarlo in palmo di mano e nasconderne le nefandezze”.

E infine: “Questo è stato cacciato da x tutto. Ha vinto solo con squadre già formate. Lo voglio vedere quest’anno col Milan, dove sta’ formando il nuovo Milan. Stiamo proprio a vedere…”

