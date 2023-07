Italia Under 19 Campione d'Europa 2023: in che squadra giocano (poco) gli Azzurrini?

Italia Under 19 campione d'Europa 2023, ma quanti calciatori faranno carriera? Ecco dove giocano ad oggi gli Azzurrini

18-07-2023 12:30

Vincere un Campionato Europeo alla soglia dei 20 anni è certamente uno straordinario biglietto da visita, ma non necessariamente garanzia di successo in ottica futura. Ne sono consapevoli i ragazzi dell’Italia Under 19 del ct Alberto Bollini, reduci dalla vittoria ad Euro 2023 grazie allo 0-1 maturato in finale contro il Portogallo. Ora, sarà necessario non disperdere il valore creato nel corso del torneo e capire in tempi brevi chi potrà fare il salto di qualità, partendo dalle squadre in cui giocano attualmente gli Azzurrini.

Dove giocano i calciatori dell’Italia U19 Campione d’Europa 2023

Una volta superata la fase a gironi, tra il contraccolpo per la pesante sconfitta con il Portogallo e l’orgoglio dimostrato contro la Polonia, i talenti dell’Italia U19 hanno lasciato emergere le loro qualità tecniche ed umane, regalando agli appassionati un titolo che mancava da un ventennio nel nostro paese. Dal portiere Mastrantonio ai cugini Della Valle, passando per l’equilibrio di capitan Faticanti e l’atletismo di Kayode, fino ad arrivare all’estro del tandem Hasa-Vignato e allo strapotere fisico di Francesco Pio Esposito.

Tanti i calciatori interessanti, molti i punti interrogativi. Dei giocatori che hanno partecipato alla spedizione azzurra, soltanto Missori, Pisilli, D’Andrea e Vignato hanno assaggiato il sapore della Serie A, mentre altri hanno mosso recentemente i loro primi passi nel professionismo, tra Serie B e Lega Pro. C’è chi invece potrebbe aver affrontato il suo ultimo campionato in un settore giovanile, come l’attaccante Francesco Pio Esposito.

Coraggio e competenze. È quanto servirà alla Federazione e agli allenatori delle squadre del calcio professionistico italiano, con la consapevolezza che si tratta di ragazzi e che non tutti potranno esprimere le loro qualità allo stesso livello. L’importante è saper scegliere e saper dare tempo, ove è possibile farlo.

Qui di seguito l’elenco completo dei calciatori convocati da Bollini per Euro 2023, oggi campioni d’Europa U19:

Davide Mastrantonio (Roma); Lorenzo Palmisani (Frosinone);

Fabio Chiarodia (Borussia Mönchengladbach), Andrea Bozzolan (Milan), Filippo Missori (Sassuolo), Michael Kayode (Fiorentina), Gabriele Murazzi (Juventus Next Gen), Lorenzo Dellavalle (Juventus), Iacopo Regonesi (Atalanta), Alessandro Dellavalle (Torino);

Cher Ndour (PSG), Samuele Vignato (Monza), Giacomo Faticanti (Roma), Luca D’Andrea (Sassuolo), Luis Hasa (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Luca Lipani (Genoa), Lorenzo Amatucci (Fiorentina);

Francesco Pio Esposito (Inter), Luca Koleosho (Espanyol), Nicolò Turco (Juventus).

Francesco Pio Esposito: le ipotesi di mercato per uno dei tre fratelli

Fratello dei più conosciuti Salvatore e Sebastiano, oggi rispettivamente allo Spezia e all’Inter (dopo il prestito al Bari, ndr), Francesco Pio Esposito ha tutto per poter recitare un ruolo da protagonista nel calcio italiano ed europeo. Il centravanti classe 2005, che a molti ricorda Edin Dzeko per movimenti e caratteristiche, è reduce da una stagione molto importante con la maglia della Primavera nerazzurra, con la quale ha realizzato 15 gol e 3 assist in 30 partite di campionato.

Tale rendimento gli è valso prima la convocazione al Mondiale U20, in cui recitava il ruolo di terzo attaccante alle spalle di Ambrosino e Montevago, e poi l’inevitabile chiamata di Alberto Bollini per l’Europeo U19, poi vinto dagli Azzurrini. La splendida prestazione in finale, soprattutto nella prima frazione di gioco, e le doti messe in mostra nell’arco della competizione hanno attirato i riflettori di mezza Europa.

Ad oggi, complice la giovane età, l’intenzione di Esposito è quella di rimanere in Italia, magari provando ad affrontare la prima esperienza da professionista. In Serie B ci sono già stati i primi sondaggi, con alcune compagini che sarebbero pronte ad affidargli le chiavi del reparto offensivo, affiancandogli attaccanti più “stagionati”, per colmare il gap d’esperienza in un campionato così difficile. Timidi approcci dall’estero, dove Ajax e Chelsea hanno dimostrato di essere società sempre molto attente ai giovani talenti (vedi Lucca e Casadei, ndr).

Che fine hanno fatto i giocatori dell’Italia U19 di Euro 2003?

Nel Campionato Europeo organizzato in Lichteinstein nel 2003, l’Italia U19 trionfò al termine di una storica battaglia contro i pari categoria del Portogallo, come accaduto nel 2023. Di quella squadra, coloro che hanno fatto carriera sono stati senza dubbio Giorgio Chiellini, diventato ben presto capitano della Juventus e della nazionale italiana, Alberto Aquilani, Simone Padoin, Ciccio Lodi e Simon Laner, senza dimenticare un ottimo tandem d’attacco composto da Giampaolo Pazzini e Raffaele Palladino. Più di una soddisfazione se la son tolta anche Gabriele Perico e Luigi Della Rocca, rispettivamente a Cagliari e Bologna.

C’è persino chi ha scelto strade differenti, dopo una breve carriera tra Serie C e D, come Adriano D’Astolfo, oggi Direttore Sportivo del “suo” Ostiamare, che ha raccontato proprio sui social l’emozione per la vittoria dell’Europeo U19 maturata nel 2003, complimentandosi con i ragazzi di Alberto Bollini.