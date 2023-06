Mercato Serie A, Udinese vicina ad un passo da Lorenzo Lucca

A confermarlo Beppe Riso, agente del giovane attaccante: “Le società hanno già trovato l’intesa, ora manca il sì di Lucca”

24-06-2023 16:53

Si delinea sempre di più il futuro del giovane attaccante italiano Lorenzo Lucca. Per il classe 2000, nato Moncalieri, il futuro ha in riservo la Serie A, in particolare la maglia bianconera dell’Udinese. Come riportato in diretta da Telefriuli e da Tuttomercatoweb, a confermarlo è Giuseppe Riso, agente del giovane fuoriclasse italiano: ”L’appuntamento tra tutte le parti in causa è fissato per la prossima settimana. La trattativa c’è e le società hanno già trovato l’intesa. Ora manca il sì di Lorenzo Lucca”.

L’accordo tra Udinese e Pisa, attuale detentrice del cartellino del forte attaccante, sarebbe sulla base del prestito con diritto di riscatto. Le sensazioni sono positive – come confermate dallo stesso Beppe Riso – e nei prossimi giorni potrebbe arrivare la fumata bianca.

Nel corso dell’ultima stagione, il natio di Moncalieri ha indossato la prestigiosa maglietta dell’Ajax in 14 occasioni diverse per un totale di appena 136 minuti. Nonostante il minutaglie non proprio all’altezza delle aspettative, Lucca in Eredivisie ha realizzato due reti con la maglia dei lancieri. La prima rete è datata 6 novembre 2022 nel derby contro gl istorici rivali del Psv Eindhoven. Pochi giorni dopo, nella gara contro il Vitesse, è arrivata la seconda rete olandese nel massima competizione calcistica nazionale.

Il passaggio in Friuli, con la maglia dell’Udinese, rappresenterebbe la possibilità – per Lucca – di giocare ed esordire in Serie A: infatti, ad oggi, nei campionati professionistici, Lucca ha giocato sia in Serie B che in Serie C ma manca l’esordio nella massima divisione calcistica italiana. L’Udinese, che crede molto nei giovani, potrebbe essere il trampolino di lancio necessario per il talentoso centravanti in arrivi, in prestito, dal Pisa. Nei prossimi giorni la fumata bianca, si attende solo l’ufficialità e l’esordio in Serie A.