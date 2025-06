Il tabellone con tutte le partite degli Europei Under 21 2025 che si disputano in Slovacchia tra l'11 e il 28 giugno

Il Campionato Europeo per Nazionali Under 21 edizione 2024-25 si disputa in Slovacchia. Partecipano 16 nazionali che sono approdate alle fasi finali dopo aver superato i turni eliminatori. Il torneo inizia l’11 giugno e termina il 28. Come al solito il torneo ha una prima fase a gironi da quattro, le migliori due di ciascun girone accedono ai quarti. L’Italia partecipa al torneo ed è inserita nel girone A con la favorita Spagna e la nazione ospitante. Il torneo è giunto alla sua 25a edizione. Nella storia del trofeo l’Italia ha vinto per ben 5 volte: l’ultima nell’ormai lontanissimo 2004.

Fase a Gironi

Girone A (ITALIA, Romania, Slovacchia, Spagna)

Slovacchia-Spagna 11-6 ore 18 ITALIA-Romania 11-6 ore 21 Spagna-Romania 14-6 ore 18 Slovacchia-ITALIA 14-6 ore 21 Spagna-ITALIA 17-6 ore 21 Romania-Slovacchia 17-6 ore 21

Classifica: ITALIA, Spagna, Romania, Slovacchia 0

Girone B (Rep. Ceca, Inghilterra, Germania, Slovenia)

Rep.Ceca-Inghilterra 12-6 ore 21 Germania-Slovenia 12-6 ore 21 Inghilterra-Slovenia 15-6 ore 18 Germania-Rep.Ceca 15-6 ore 21 Inghilterra-Germania 18-6 ore 21 Slovenia-Rep.Ceca 18-6 ore 21

Classifica: Inghilterra, Germania, Slovenia, Rep.Ceca 0

Girone C (Francia, Georgia, Polonia, Portogallo)

Francia-Portogallo 11/6 ore 21 Polonia-Georgia 11-6 ore 21 Portogallo-Polonia 14-6 ore 21 Francia-Georgia 14-6 ore 21 Georgia-Portogallo 17-6 ore 18 Francia-Polonia 17-6 ore 18

Classifica: Francia, Portogallo, Georgia, Polonia 0

Girone D (Danimarca, Olanda, Ucraina, Finlandia)

Ucraina-Danimarca 12-6 ore 21 Finlandia-Olanda 12-6 ore 21 Finlandia-Ucraina 15-6 ore 18 Olanda-Danimarca 15-6 ore 21 Danimarca-Finlandia 18-6 ore 18 Olanda-Ucraina 18-6 ore 18

Classifica: Olanda, Danimarca, Ucraina, Finlandia 0

Quarti di Finale

Tbd-Tbd 21-6 Tbd-Tbd 21-6 Tbd-Tbd 22-6 Tbd-Tbd 22-6

Semifinali

Tbd-Tbd 25-6 Tbd-Tbd 25-6

Finale