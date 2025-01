Rudi Garcia presto a Napoli da c.t. del Belgio, tornerà per incontrare Lukaku: tifosi spietati sul web

Il tecnico francese, nominato successore di Domenico Tedesco sulla panchina dei Diavoli Rossi, ha annunciato che volerà nella città partenopea per incontrare l’attaccante

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Rudi Garcia è rimasto poco fermo ai box dopo l’esonero nella scorsa stagione col Napoli: il tecnico francese è stato nominato nuovo c.t. del Belgio. Nella sua prima conferenza stampa ha dichiarato che tornerà nella città partenopea per incontrare Romelu Lukaku: l’annuncio ha scatenato i tifosi azzurri sui social.

Belgio, Rudi Garcia il nuovo c.t.

La scelta della federcalcio del Belgio ha sorpreso i tifosi dei Diavoli Rossi: è Rudi Garcia, 60enne tecnico francese protagonista dell’infelice scorsa stagione del Napoli, l’allenatore scelto per succedere a Domenico Tedesco nel ruolo di c.t. della nazionale maggiore. La nomina di Garcia è stata ufficializzata oggi, col nuovo commissario tecnico che ha anche tenuto la sua prima conferenza stampa.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rudi Garcia vuole Hazard nello staff del Belgio

Due le notizie più importanti annunciate da Garcia davanti ai giornalisti, la prima riguarda la volontà di far entrare nello staff del Belgio Eden Hazard, “uno dei giocatori belgi più forti della storia”, come ha spiegato lo stesso c.t.. “In che ruolo? Lo chiederete a lui. Non si tratta di un posto nello staff tecnico, almeno all’inizio. Ma Eden mi conosce molto bene – i due hanno lavorato insieme ai tempi del Lille -, conosce i giocatori. Sarà un buon collegamento durante questa avventura”.

Rudi Garcia tornerà a Napoli per Lukaku

L’altra riguarda indirettamente Napoli: Garcia ha infatti annunciato che tornerà nella città partenopea per incontrare Romelu Lukaku, uno dei tre leader del Belgio in questo momento insieme a Thibaut Courtois e Kevin De Bruyne. “Non voglio vedere giocatori che arrivano in Nazionale controvoglia, come ho visto nelle ultime partite del Belgio – ha spiegato Garcia – presto andrò a Madrid, Manchester e Napoli: l’obiettivo è che questi senatori siano motivati al 100% nel monitorare i giovani”.

Napoli, i tifosi si scatenano sul ritorno di Garcia

La notizia del ritorno di Rudi Garcia a Napoli ha scatenato le reazioni dei tifosi partenopei: il tecnico francese è ancora ritenuto tra i principali responsabili del flop dello scorso campionato, giocato con lo scudetto cucito sul petto dopo il trionfo del 2022/23 targato Luciano Spalletti. Inoltre in una recente intervista Garcia aveva riservato dichiarazioni al veleno ad Aurelio De Laurentiis: vedremo se il presidente degli azzurri accoglierà o meno il neo-c.t. del Belgio quando arriverà a Napoli e in che modo. Intanto i tifosi si sono fatti sentire sui social.

“Il Belgio è una nazionale di perdenti, giusto puntare su un allenatore perdente”, scrive su X di Desti. Stesso tono per il commento di Nico: “La rovina del Belgio è sempre stata quella di non aver mai avuto un c.t. all’altezza del talento dei suoi giocatori. Questa è l’ennesima prova”. “Rudi non c’è bisogno che passi di qui, ci ricordiamo benissimo (purtroppo) chi sei”, la sferzata di Don. “Ci vuole un coraggio da leoni nel dare la panchina del Belgio a Garcia: A questo punto Mazzarri merita quella del Brasile”, sottolinea Salvatore.