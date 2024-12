Napoli, l’ex Garcia senza freni: insulti dalla Francia per De Laurentiis e Mazzarri

Dall’ex allenatore dichiarazioni al veleno sulla sua esperienza in azzurro: nel mirino il presidente con la scelta dell’esonero e il suo successore in panchina

A più di un anno dall’esonero da parte del Napoli, Luis Garcia torna a parlare della sua esperienza in azzurro in un’intervista al veleno concessa alla rubrica video francese Carré: tra le frasi del tecnico spiccano gli insulti riservati ad Aurelio De Laurentiis e Walter Mazzarri, che lo sostituì sulla panchina dei partenopei.

Napoli, l’ex Luis Garcia parla dell’esonero

Dal silenzio all’intervista al veleno. Luis Garcia parla dopo oltre un anno della sua esperienza al Napoli, terminata con l’esonero a novembre 2023, in un’intervista video a Carré: il tecnico francese parla senza peli sulla lingua, attaccando a viso aperto Walter Mazzarri, il collega che lo sostituì per poi essere egli stesso esonerato in favore di Francesco Calzona, e il presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis.

Garcia dà dello sfigato a Mazzarri

Per Garcia, Mazzarri è un “tocard”, termine francese che potrebbe essere tradotto come “sfigato”. “Non ha classe e non mi ha mai ringraziato dei punti che gli ho lasciato, e del fatto che gli sarebbe bastato vincere una partita per qualificarsi per gli ottavi di Champions”, dice del collega toscano Garcia che spiega anche di non aver gradito un’intervista i cui Mazzarri raccontava come avrebbe fatto giocare il Napoli.

Napoli, Garcia insulta De Laurentiis per l’esonero

Nel corso dell’intervista Garcia spiega anche di essere stato deluso dal mercato – “volevo un difensore e un mediano forte, hanno preso ragazzi di prospettiva poi finiti in prestito”, dice – e dalla gestione della questione rinnovi di Osimhen e Zielinski. Ma è quando si parla dell’esonero che Garcia si accende davvero. “Il vero coup de théâtre sarebbe stato quello di tenermi e forse si sarebbe qualificato per la Champions, invece di finire decimo – le parole dell’allenatore – . Magari De Laurentiis ha detto quelle cose perché si è reso conto di essere stato un po’ cog…e, e per coprire certi errori strategici”.

Garcia e il giudizio al veleno su De Laurentiis

Ma gli strali per De Laurentiis non finiscono qui. “All’inizio pensavo di avere a che fare con un gentleman, invece si è rivelato qualcuno che si immischia in cose che non gli competono – aggiunge Garcia – . Ho pagato il fatto di avergli detto di rimanere al suo posto. Lui mi rispose che non poteva proteggermi se non lo ascoltavo. Ma io non ho bisogno di essere protetto”. Garcia rivela anche che ADL gli diceva chi far giocare titolare e chi far partire dalla panchina. “De Laurentiis è uno che capisce di cinema, ma non molto di calcio”, la chiosa del tecnico.

Napoli, i tifosi con De Laurentiis e contro Garcia

Le storie tese tra una fetta dei tifosi del Napoli e De Laurentiis sono note, eppure le parole di Garcia sembrano aver compattato la tifoseria azzurra, almeno sui social. “Rudi Garcia può dire tutto su De Laurentiis, ma una cosa è certa: Non puoi venire a Napoli con lo scudetto in petto e dire ‘Non ho mai visto giocare il Napoli di Spalletti’. Sei un presuntuoso pusillanime”, scrive Lello su X. “Non amo ADL, ma la morale di Garcia anche no, grazie”, aggiunge Emilio.

“Da che pulpito… da non credere Garcia”, il commento di Iaia. “Garcia parla a vanvera”, scrive Saverio. “Aspettate rammentatemi dove sta allenando il sig. Rudi Garcia in questo momento… Real Madrid, Bayern Monaco, Man United, Liverpool? Ah no, sta a casa a fare i croissant”, chiude ironicamente Ricky.