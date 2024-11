Roma nel caos: da Mancini a Garcia il toto-nomi dopo Juric, tifosi inviperiti

I Friedkin hanno contattato una decina di allenatori per il dopo Juric: Mancini in pole, suggestioni Allegri o Garcia. Tifosi contro la proprietà

Il ko interno col Bologna è risultato fatale a Ivan Juric, già da tempo appeso a un filo. La Roma va di nuovo a caccia di un allenatore, il terzo di questo primo scorcio di stagione che definire disastroso è riduttivo, il quarto nell’anno solare: da Mancini alle voci di un clamoroso ritorno di Rudi Garcia, di seguito tutti i nomi.

Roma, addio Juric: Mancini è in pole position

Archiviata la parentesi al timone dell’Arabia Saudita, oggi il nome di Roberto Mancini è quello più caldo per la panchina di una Roma dodicesima in classifica con soli 13 punti racimolati nelle prime 12 uscite. Secondo quanto riferito dal Corriere dello sport, l’ex ct della Nazionale avrebbe aperto al sì, ma solo in caso di contratto di lunga durata.

Una richiesta finalizzata ad avviare un progetto di ristrutturazione totale. Ecco, questo potrebbe essere un ostacolo alla trattativa ed è il motivo per cui, come spiegato da Sky Sport, i Friedkin avrebbero già contattato una decina di allenatori.

Da Allegri a Sarri fino al possibile ritorno di Garcia

Il casting è aperto, la lista lunga e questa volta la scelta proprio non può essere sbagliata, vista la classifica. Max Allegri è un nome che spunta ogni volta che scricchiola la panchina di una big, ma la realtà è che il livornese non sembra intenzionato a salire a bordo di una barca in tempesta. Ieri però era a San Siro a vedere Inter-Napoli, per qualcuno a studiare gli azzurri che saranno avversari della Roma dopo la sosta.

L’ex Lazio Sarri, invece, non preferisce essere chiamato in corso d’opera. E nelle ultime ore prende quota la clamorosa ipotesi Rudi Garcia. Reduce dal fallimento alla guida del Napoli campione d’Italia, il francese potrebbe tornare nella Capitale a distanza di dieci anni.

De Rossi, Ranieri e gli allenatori stranieri sul taccuino

Poche le chance di rivedere De Rossi a Trigoria, nonostante sia ancora sotto contratto con il club giallorosso. Lo sottolinea anche il Corriere dello Sport: fino a ieri la Roma ha fatto muro. Claudio Ranieri è una pista suggestiva, anche per il ruolo di direttore tecnico (casella da colmare come quella dell’ad).

Infine, le alternative estere. Frankie Lampard è stato suggerito dalla CAA, una società che collabora con la proprietà americana; l’ex Dortmund Edin Terzic resta sempre sullo sfondo.

Alta tensione Roma: tifosi sul piede di guerra

I tifosi della Roma puntano il dito contro la società. Ormai è rottura totale con i Friedkin, insanabile la frattura. “Dan&Ryan Friedkin, l’ambiente difficile l’avete creato solo voi” commenta Walter su Facebook. “Ma lo volete capire che abbiamo la necessità di avere dei dirigenti presenti e puntuali oltre che di una guida tecnica degna della Roma? Dovete nominare un Board italiano e un presidente che ci metta la faccia – rincara Filomeno -. Praticamente l’opposto di come avete fatto in tutti questi anni. Avete dimostrato di non avere capito nulla di come si gestisce un club di calcio in Italia”.

“Non ci sono precedenti nella storia del calcio rispetto a una società fantasma che ha sbagliato tutte le scelte e manda davanti alle telecamere a spiegare la situazione alla propria gente uno che parla in francese con il traduttore (il riferimento è a Ghisolfi, ndr). Se avete deciso di portarci nel baratro, tornatevene negli Usa e liberate la Roma” chiosa Simone.