Roma, ultimi 90’ per Juric? De Rossi torna solo con Ranieri, Terzic l’alternativa: il retroscena su Tuchel

Nemmeno con una vittoria col Torino Juric sarebbe certo di rimanere alla Roma, che pensa al ritorno di De Rossi insieme a quello di Ranieri e valuta Terzic come alternativa: intanto spunta un retroscena su Tuchel

Quella di giovedì 31 ottobre contro la sua ex squadra potrebbe essere l’ultima partita di Ivan Juric sulla panchina della Roma. Dopo la pesante sconfitta per 5-1 sul campo della Fiorentina l’avventura del tecnico croato in giallorosso – con cui i rapporti sono ai minimi termini – sembra essere destinata a concludersi, anche in caso di successo contro il Torino.

In casa Roma infatti si sta già pensando al futuro – o al passato – con il possibile ritorno in panchina a poco più di un mese dal suo esonero di Daniele De Rossi, che però chiede maggiori garanzie rispetto alla precedente esperienza e una figura da affiancare Florent Ghisolfi, ruolo che potrebbe essere ricoperto da un altro ex allenatore della squadra capitolina, Claudio Ranieri. L’alternativa più valida a DDR al momento sembrerebbe essere invece Edin Terzic, mentre è venuto a galla un retroscena su Thomas Tuchel, offertosi ai Friedkin, che però gli preferirono Juric.

De Rossi torna alle sue condizioni: Ranieri la garanzia?

L’esperienza di Ivan Juric alla Roma sembra ormai agli sgoccioli. Nemmeno una vittoria contro la sua ex squadra, il Torino, potrebbe infatti garantirgli la permanenza in panchina. Al suo posto potrebbe infatti tornare Daniele De Rossi, esonerato lo scorso settembre nonostante gli ottimi rapporti col lo spogliatoio.

L’ex bandiera giallorossa però per tornare chiede maggiori garanzie rispetto al passato e una figura che possa collaborare con il responsabile dell’area tecnica Florent Ghisolfi. Questa figura potrebbe essere incarnata da Claudio Ranieri, che – dopo l’esperienza al Cagliari interrotta al termine della passata stagione – potrebbe ricoprire il ruolo di direttore tecnico della Roma.

Terzic prima alternativa a De Rossi, nonostante i problemi con Hummels

La prima vera alternativa a De Rossi in casa Roma sembrerebbe essere invece Edin Terzic, ex allenatore del Borussia Dortmund con cui perse una Bundesliga all’ultima giornata nel 2022/2023 e la finale di Champions League la passata stagione contro il Real Madrid. Vista la sua caratura, è probabile che l’allenatore tedesco possa richiedere un contratto a lungo termine e rifiutare il ruolo di traghettatore, ma rimane comunque uno degli indiziati principali a succedere a Juric.

In caso di approdo a Roma Terzic ritroverebbe Mats Hummels, protagonista di un esordio da incubo contro la Fiorentina. Gli ex Dortmund però non sarebbero in ottimi rapporti, tanto che la stampa tedesca tempo fa aveva parlato addirittura di una rissa tra i due avvenuta poco prima della finale di Champions con il Real.

Il retroscena su Tuchel: i Friedkin gli preferirono Juric

Intanto compaiono nuovi retroscena che potrebbero alimentare la tempesta che si sta scatenando in casa Roma. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport infatti, al momento dell’esonero di De Rossi Thomas Tuchel si sarebbe offerto ai Friedkin, i quali però preferirono affidare la panchina a Juric, che accettò di firmare un contratto a breve termine fino al 2025.

Scelta che col senno di poi potrebbe infastidire e non poco i tifosi giallorossi, che avrebbero certamente preferito avere un allenatore dello spessore di Tuchel, diventato nel frattempo il nuovo commissario tecnico dell’Inghilterra.