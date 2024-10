Roma, Juric out e De Rossi in dopo la Fiorentina: tifosi inferociti, ironia su Hummels e rimpianto Bove

Tifosi scatenati sui social dopo il tracollo della Roma contro la Fiorentina: invocano l'esonero di Juric e il ritorno di De Rossi, poi scherzano su Hummels e rimpiangono Bove

Tracollo della Roma sul campo della Fiorentina, che ha asfaltato i giallorossi con un netto 5-1. Sconfitta che rischia di costare cara a Ivan Juric, che dopo le due vittorie nelle prime due partite sulla panchina dei giallorossi, ha raccolto un solo punto nelle ultime tre partite di Serie A.

Non si è fatta attendere sui social la reazione dei tifosi giallorossi, che dopo l’ennesima prova negativa della propria squadra si sono scagliati contro Juric invocandone l’esonero e il reintegro di Daniele De Rossi al suo posto. Non è passata inosservata nemmeno la prestazione di Mats Hummels, che nei primi 5’ con la maglia della Roma si è reso autore di un autogol, mentre crescono i rimpianti per la cessione di Edoardo Bove dopo il rigore procurato e il gol.

I tifosi invocano l’esonero di Juric e acclamano De Rossi

Sono ormai un lontano ricordo le due vittorie nelle prime due uscite sulla panchina della Roma per Ivan Juric, che nelle ultime tre di Serie A ha collezionato un solo punto contro il Monza, subendo due sconfitte contro Inter e Fiorentina, quest’ultima molto pesante visto il risultato di 5-1.

Proprio la pensante sconfitta con i viola ha riacceso le polemiche in casa giallorossa, con i tifosi inferociti sui social che invocano l’esonero di Juric, come Alessandro, che ironicamente scrive “Juric dice di non guardare il curriculum quando fa giocare un calciatore. Forse anche la Roma non ha guardato il CV quando l’ha scelto”, il tutto accompagnato dall’hashtag JuricOut.

Tanti i tifosi che oltre a chiedere l’esonero di Juric vorrebbero rivedere Daniele De Rossi sulla panchina della Roma: “Solo un mese fa la Roma giocava a pallone, creava diverse azioni da gol ed era una squadra in crescita. #JuricOut Richiamate DeRossi!” il pensiero di un utente. “È tempo di rimediare ai vostri errori. Riportate indietro Daniele De Rossi immediatamente!” un altro messaggio dello stesso tenore.

Hummels, l’esordio è da dimenticare: l’ironia dei tifosi

Nella serata storta della Roma non è passato inosservato l’ingresso tragicomico di Mats Hummels, invocato dai tifosi dopo non aver raccolto nemmeno un minuto con la nuova maglia, ma che all’esordio assoluto con i giallorossi si è reso protagonista di un goffo autogol realizzato appena quattro minuti dopo essere subentrato al posto di Paulo Dybala.

“Questo autogol tragicomico di Hummels dopo che abbiamo passato giorni a invocarne l’ingresso in campo è qualcosa di sublime, i miei complimenti agli sceneggiatori di questa serie tv” è il messaggio ironico di Vincenzo. C’è chi sostiene scherzosamente che il tedesco abbia commesso appositamente l’autogol, come Franci che scrive: “Hummels poco rancore e collabora per l’esonero anche lui”; o Alessandro che invece commenta: “Hummels non gioca mai perché Juric non lo vede ancora nel ruolo dove c’è N’Dicka, entra su un 4-1 al 67′ dopo l’espulsione di Hermoso. Segna il 5-1 e fa esonerare Juric. Se la ride, EROE GIALLOROSSO”.

Che partita di Bove, rimpianto dei tifosi giallorossi

Se quella della Roma è stata una serata da dimenticare, quella di Edoardo Bove è stata da incorniciare. L’ex giocatore capitolino – trasferitosi in prestito con diritto di riscatto alla Fiorentina quest’estate – si è infatti guadagnato il rigore del momentaneo 2-0 e poi ha segnato la rete del 3-1 che ha di fatto chiuso l’incontro dopo che i giallorossi erano riusciti a riaprirla con Manu Koné.

Sui social c’è chi ovviamente ha messo in risalto l’ottima prestazione di Bove, con un pizzico di rimpianto per averlo fatto partire senza resistenza in estate: “Bove cacciato da casa sua perché colpevole di aver chiesto più minutaggio, capito? Come osi chiedere minutaggio se davanti a te hai Bryan Cristante?!” questo il simpatico commento di un tifoso. “Juric imbarazzante, ma chi è stato il genio che non vedeva Bove e in pratica lo ha fatto mandare via? A centrocampo manca questo tipo di giocatore da un anno e mezzo. Qualcuno se lo ricorda?” il pensiero di un altro sostenitore romanista. Bove non è però l’unico rimpianto di Andrea, che elenca tutte le recenti e sanguinose cessioni dei giallorossi, che spesso non hanno avuto la pazienza necessaria con alcuni dei propri prodotti del vivaio: “La Roma poteva avere: Calafiori, Bove, Frattesi e Scamacca le scelte sbagliate si pagano a caro prezzo”.