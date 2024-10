Hummels, frecciatina alla Roma sui social: l’ex Dortmund frustrato dal mancato impiego

Il mancato utilizzo inizia a infastidire Mats Hummels, che sui social da sfogo alla propria frustrazione lanciando una frecciatina alla Roma

Arrivato a parametro zero quest’estate dopo la conclusione dell’esperienza al Borussia Dortmund, Mats Hummels non è ancora mai sceso in campo con la maglia della Roma, nonostante gli alti e bassi della squadra capitolina. Una situazione che inizia a infastidire l’esperto difensore tedesco, che sui social ha lanciato una frecciatina ai giallorossi.

Hummenls non gioca dalla finale di Champions

Dopo aver rifiutato parecchie destinazioni, Mats Hummels quest’estate aveva deciso di accettare l’offerta della Roma, che aveva la necessità di rimpiazzare Dean Hujijsen e Chris Smalling. Ma – arrivati alla settima giornata di campionato e alla seconda di Europa League – il difensore tedesco non è ancora stato utilizzato dagli allenatori giallorossi che si sono seduti in panchina in questa stagione, ovvero Daniele De Rossi prima e Ivan Juric dopo.

Hummels, che il prossimo dicembre compirà 36 anni, si sente ancora al top nonostante non scenda in campo dalla finale di Champions League disputata con il Borussia Dortmund e persa contro il Real Madrid e sembra iniziare a sentire un po’ di frustrazione per il suo mancato utilizzo.

Zero minuti minuti nonostante le difficoltà della Roma

A sorprendere del mancato utilizzo di Hummels è anche il fatto che la Roma non stia certo attraversando il proprio miglior momento, come testimonia il nono posto in Serie A e il solo punto racimolato in due partite di Europa League.

Un altro aspetto che sorprende del suo mancato impiego, è come Hummels, dall’alto della sua esperienza, abbia da subito ricoperto un ruolo di leader all’interno dello spogliatoio, aiutando soprattutto i più giovani a crescere. Ma per un giocatore della sua caratura lo spogliatoio non è certo sufficiente.

La frecciatina di Hummels sui social

Il fatto di non essere mai sceso in campo con i giallorossi sembrerebbe aver comportato anche un po’ di frustrazione in Hummels, che sui social ha pubblicato un post con diverse foto della sua esperienza a Roma, ironizzando proprio sul fatto che non ne abbia potuta pubblicare nemmeno una una che lo ritrae sul campo da gioco. La didascalia scritta dal difensore del tedesco al suo post appare infatti una frecciatina diretta alla Roma: “Roma finora. Le foto del gioco saranno incluse presto, credo”.