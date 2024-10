Roma, Baldanzi rivela cosa gli ha detto l’arbitro: società e tifosi scandalizzati

Fa discutere la decisione dell'arbitro La Penna di non concedere il rigore alla Roma a Monza: l'audio del Var e la spiegazione del fischietto romano

Roma è infuriata. Il pari di Monza frena la rincorsa di Juric ma a fa discutere è la decisione dell’arbitro La Penna (di Roma) di non concedere un rigore ai giallorossi per un contatto tra Kyriakopoulos e Baldanzi. Il difensore greco ha calpestato il piede del centrocampista della Roma, che è caduto a terra, ma né l’arbitro né il VAR, con Aureliano al controllo, hanno ritenuto opportuno intervenire.

Monza-Roma, il contatto tra Kyriakopoulos e Baldanzi

L’episodio, verificatosi all’88’, ha scatenato polemiche in campo e fuori. Baldanzi nel dopo-gara ha svelato in diretta televisiva cosa gli abbia detto l’arbitro nell’occasione: “Mi ha detto che il calciatore del Monza prima salta e poi mi pesta… ma non è così, si vede anche dalle immagini”.

Le spiegazioni non hanno placato l’ira della Roma. Il direttore sportivo giallorosso, Florent Ghisolfi, si è mostrato particolarmente contrariato : “Non parlo bene l’italiano e non sono solito venire a parlare dell’arbitraggio, ma è inaccettabile, tutti hanno visto, è rigore.

Ghisolfi ha poi aggiunto: “Perché il Var non è intervenuto? Io chiedo il rispetto per il mio allenatore, per i miei giocatori, per i tifosi della Roma”.

Roma, la Can spiega contatto Kyriakopoulos-Baldanzi

Durante il programma “Open Var”, Andrea Gervasoni, rappresentante della Commissione Arbitri Nazionale (Can), ha cercato di chiarire la decisione dell’arbitro e del VAR. Secondo Gervasoni, il contatto tra Kyriakopoulos e Baldanzi è stato considerato fortuito e non punibile: “Entrambi guardano in aria ed è uno scontro fortuito di gioco. Paragoniamolo a quello di Di Lorenzo in Napoli-Monza. Non vogliamo che microtocchi o micro-pestoni siano fischiati. Devono essere degli step-on-foot chiari da punire in maniera imprudente col cartellino”.

La spiegazione è stata ribadita durante l’ascolto dell’audio tra l’arbitro La Penna e il VAR, in cui Aureliano ha commentato: “Mentre corre (Kyriakopoulos, ndr) gli dà un piccolo pestone sul piede, ma sta correndo e non sta guardando il pallone. Stanno correndo insieme, lo pesta e non fa nessuna azione fallosa”.

I tifosi giallorossi bocciano il VAR di Monza-Roma

I tifosi giallorossi scatenano una bufera sui social: “Vedremo se manco stavolta Rocchi ci spiegherà perché il pestone su Baldanzi non è fallo e non è stato neanche rivisto al Var come con Dybala col Genoa. Serie A ridicola, AIA pagliacci.” E ancora: “Calvarese al var di Monza Roma: “stanno correndo insieme non fa nessuna azione fallosa”. E Gervasoni ha dato ragione a Calvarese: “qui non c’é imprudenza”. Dal CIRCO AIA è tutto. Siete vergognosi.”

Non si placa l’ira dei tifosi: “Ci risiamo Mancano 3 rigori NETTI in 7 giornate. Quando Zaniolo segnò con il Bologna ci spiegarono che lo “step on foot” è fallo automatico. E ora?” E ancora: “Quindi secondo il Var Aia di Monza Roma “questo è un pestone leggero e corrono insieme. Ci fanno passare per scemi?”

C’è poi chi scrive: “Credo che questo sia sufficiente per poter fermare il sig. Aureliano. Oggi si è consumato l’ennesimo scempio ai danni della Roma che finalmente ha parlato dello scandaloso episodio attraverso un suo dirigente”. E infine: “Il solito circo. Per noi esiste un regolamento ad hoc, per tutti invece è step on foot e rigore netto. Vergogna.”