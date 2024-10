Rigori, così non Var: in Monza-Roma ne manca uno su Baldanzi, in Fiorentina-Milan ne danno tre (tutti parati)

Mancanza di uniformità sui vari campi. A Monza un penalty netto in favore della Roma è negato anche in Open Var da Gervasoni, inviato da Rocchi: a Firenze invece rigori a pioggia.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Chi troppo e chi niente. A Monza un rigore solare non visto da arbitro e Var, a Firenze penalty come se piovesse. Ben tre. E forse ce n’era pure un altro. Il segnale che qualcosa non Var, nel campionato di Serie A. La classe arbitrale continua a minimizzare, gli esperti di moviola pure – ormai a sentire i vari Marelli, Cesari, Bergonzi e simili nel 90% dei casi le decisioni di campo sono corrette – ma c’è una questione che proprio non riesce a essere risolta: quella dell’uniformità di giudizio tra un campo e l’altro. Che manca, oggettivamente.

Monza-Roma, il rigore su Baldanzi e la rabbia di Ghisolfi

A Monza, ad esempio, ha fatto parecchio discutere l’episodio del minuto 87: Kyriakopoulos compie un chiaro “step on foot” su Baldanzi in area ma né l’arbitro La Penna, né il Var Aureliano sono intervenuti. “Non sono solito parlare dell’arbitraggio ma quello che è successo è inaccettabile, tutto il mondo ha visto che su Baldanzi era rigore.”, la rabbia del ds romanista Florent Ghisolfi. “C’è il Var e non capisco perché non intervenga. Esigo rispetto per il mister e i giocatori. Non abbiamo ancora parlato con l’arbitro ma chiederemo sicuramente spiegazioni”.

La spiegazione di La Penna: “Il difensore prima salta e poi pesta”

Anche il tecnico della Roma Ivan Juric c’è andato giù duro: “Scandalo”. Baldanzi invece ha chiarito a Sky cosa gli ha detto l’arbitro: “Mi ha detto che il calciatore del Monza prima salta e poi mi pesta… ma non è così, si vede anche dalle immagini”. Anche il Var Aureliano, come emerso da Open Var, ha spiegato che “entrambi i giocatori guardano il pallone”. Nella stessa trasmissione Gervasoni, inviato da Rocchi, ovviamente ha confermato tutto: “Non è step on foot chiaro, episodio paragonabile a quello di Di Lorenzo in Napoli-Monza”.

I tre rigori in Fiorentina-Milan: quasi un record per Pairetto

Niente rigore a Monza, tre invece a Firenze. E stavolta tutti d’accordo con Pairetto nel darli. Tre tiri dal dischetto, quasi un record. Due molto simili, il primo e il terzo: Theo Hernandez tocca il piede di Dodò e “chi arriva prima ha ragione”, come ha spiegato Marelli in diretta su DAZN. Stessa storia per Kean-Gabbia in area della Fiorentina: rigore per i rossoneri. Come era rigore in precedenza per un intervento di Ranieri su Reijnders. “Il calcio non è così, ormai ogni minimo contatto è rigore. Non voglio partecipare a questo circo”, le parole di Fonseca. Come dargli torto?