Monza-Roma 1-1, le pagelle: Dovbyk dominante, Mota provvidenziale. Maldini conferma di meritarsi la Nazionale

Dopo la prima sconfitta dell’era Ivan Juric raccolta in Europa League contro il modesto Elfsborg, arriva anche il primo pareggio in campionato per la Roma sotto la guida del tecnico croato, che dopo le vittorie su Udinese e Venezia viene bloccato dal Monza, che non trova la prima vittoria stagionale ma un punto d’oro grazie al gol del subentrato Mota, che ha risposto al solito Dovbyk.

Primo tempo: la Roma parte bene ma non concretizza

Buona partenza della Roma, con Matias Soulé che – vista l’assenza di Paulo Dybala dal primo minuto – prova a mettersi in mostra con grande dinamismo e chiamando spesso e volentieri palla. Proprio da un fraseggio al limite dell’area del Monza tra l’argentino e Manu Koné nasce la prima occasione per i giallorossi, con il centrocampista francese che lascia partire un sinistro non potente ma estremamente preciso che però si stampa sul palo. Sulla ribattuta si avventa Artem Dovbyk che insacca, ma l’arbitro annulla per la posizione irregolare dell’ucraino.

Immediata però la reazione dei brianzoli, che vanno vicinissimi al vantaggio con Daniel Maldini – fresco di prima chiamata in Nazionale – il quale riceve una sponda di Matteo Pessina e calcia a botta sicura a due metri dalla porta trovando il grandissimo riflesso di Svilar.

Passato lo spavento la Roma torna a controllare il rettangolo di gioco andando vicino al gol in tre occasioni, due con Lorenzo Pellegrini – che prima calcia bene da fuori sfiorando il palo e poi invece non è preciso mandando fuori da posizione molto ravvicinata, anche se un po’ defilata – e una ancora con Kone, che calcia bene col destro ma trova la grande reazione di Pizzignacco che si allunga e devia in angolo.

Secondo tempo: Dovbyk sale in cattedra, Mota salva Nesta

A rientrare meglio dagli spogliatoi è il Monza, ma la prima vera occasione è per la Roma, ancora una volta con Pellegrini, che viene ben servito da Dovbyk in area ma calcia troppo centralmente, permettendo a Pizzignacco di respingere e salvare i suoi. Pochi minuti dopo è l’attaccante ucraino che dopo essere stato ben lanciato Soulé spreca cercando la conclusione con troppa frettolosità.

Il n°11 si redime però al 61′, ricevendo palla da Cristante dopo aver difeso bene la posizione al limite, entrando in area e battendo un incolpevole Pizzignacco dopo aver mandato al bar tutta la difesa a suon di finte. Meno di dieci minuti più tardi arriva però il pareggio del Monza con Mota, entrato da poco, che sfrutta un’uscita non precisa di Svilar su cross di Carboni e insacca a porta vuota.

I giallorossi cercano subito di riportarsi avanti nel punteggio con Koné, che prima manca di poco la porta da fuori manca e poi calcia a lato del palo da buona posizione con un piazzato da dentro l’area. Gli ultimi minuti sono caratterizzati da una grande intensità a cui a cui però non si abbina sempre la lucidità nelle scelte e nella gestione del pallone, portando il match a chiudersi sul risultato di parità.

Top e flop Monza

Maldini 6,5 : faro del Monza, gestisce e smista bene ogni pallone che ha a disposizione sulla trequarti. Poco cattivo davanti a Svilar nel primo tempo, ma grandi meriti del gol mancato vanno proprio al portiere giallorosso.

: faro del Monza, gestisce e smista bene ogni pallone che ha a disposizione sulla trequarti. Poco cattivo davanti a Svilar nel primo tempo, ma grandi meriti del gol mancato vanno proprio al portiere giallorosso. Mota 7 : che impatto del portoghese! Entra dopo il vantaggio della Roma e meno di 10′ più tardi si fa trovare al posto giusto al momento giusto per insaccare il cross di Carboni.

: che impatto del portoghese! Entra dopo il vantaggio della Roma e meno di 10′ più tardi si fa trovare al posto giusto al momento giusto per insaccare il cross di Carboni. Pizzignacco 6,5 : coraggioso e fondamentale con alcuni interventi. Salva il Monza nel primo tempo allungandosi su una bella conclusione di Koné e poi nel secondo non facendosi prendere dal panico quando quando si ritrova a dover affrontare la conclusione ravvicinata di Pellegrini. Incolpevole sul gol.

: coraggioso e fondamentale con alcuni interventi. Salva il Monza nel primo tempo allungandosi su una bella conclusione di Koné e poi nel secondo non facendosi prendere dal panico quando quando si ritrova a dover affrontare la conclusione ravvicinata di Pellegrini. Incolpevole sul gol. Carboni 6,5: fatica come un po’ tutto il Monza vista la grande intensità messa in campo dalla Roma, ma il cross per il gol di Mota è preciso e fondamentale

Top e flop Roma

Koné 6,5 : uomo chiave di questa Roma con il suo dinamismo. Lo si vede ovunque, anche in attacco, dove va vicino al gol in quattro occasioni, venendo prima fermato dal palo e da un grande riflesso di Pizzignacco e poi sbagliando di poco con un tiro da fuori e con un piazzato da dentro l’area, sul quale avrebbe potuto fare meglio.

: uomo chiave di questa Roma con il suo dinamismo. Lo si vede ovunque, anche in attacco, dove va vicino al gol in quattro occasioni, venendo prima fermato dal palo e da un grande riflesso di Pizzignacco e poi sbagliando di poco con un tiro da fuori e con un piazzato da dentro l’area, sul quale avrebbe potuto fare meglio. Dovbyk 7 : nel primo tempo si vede solamente in occasione del gol su ribattuta annullato per offside, poi nel secondo si carica la Roma sulle spalle e dopo aver mandato Pellegrini davanti al portiere e sprecato calciando troppo frettolosamente dal limite dell’area, trova la rete che sblocca il match dimostrando grande freddezza e tecnica.

: nel primo tempo si vede solamente in occasione del gol su ribattuta annullato per offside, poi nel secondo si carica la Roma sulle spalle e dopo aver mandato Pellegrini davanti al portiere e sprecato calciando troppo frettolosamente dal limite dell’area, trova la rete che sblocca il match dimostrando grande freddezza e tecnica. Svilar 5,5 : buona prestazione fino al gol del pareggio del Monza, dove sbaglia l’uscita riuscendo solo a sfiorare la palla e spalancando la porta a Mota.

: buona prestazione fino al gol del pareggio del Monza, dove sbaglia l’uscita riuscendo solo a sfiorare la palla e spalancando la porta a Mota. Soulé 5,5: parte bene, lotta, si sbatte e prova a illuminare. Purtroppo però finisce spesso con lo strafare, optando quasi sempre per la scelta più difficile (troppe le palle perse con tacchi inutili). La cosa migliore la fa lanciando davanti alla porta Dovbyk, ma troppo poco per poter impensierire la titolarità di Dybala.

Il tabellino

Monza-Roma 1-1

Marcatori: Dovbyk 61′ (R); Mota 70′ (M)

Monza (3-4-2-1): Pizzignacco; Izzo, Marì, Carboni; Pedro Pereira (28′ st D’Ambrosio), Bondo, Bianco (18′ st Mota), Kyriacopulos; Pessina, Maldini (43′ st Caprari); Djuric

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Angelino (26′ Hermoso); Celik (41′ st Baldanzi), Koné, Cristante, El Shaarawy (20′ pt Zalewski) ; Soulé (26′ st Pisilli), Pellegrini (41′ st Shomurodov); Dovbyk

Ammoniti: Soulè (R), Kyriakopulos (M), Djuric (M), D’Ambrosio (M)