Il Monza, unica squadra ancora secco di vittorie, prova a dare una scossa al proprio campionato ospitando una Roma, reduce dalla sconfitta di misura in Europa League contro l'Elfsborg.15:05

Una Roma che dopo il cambio di allenatore e nonostante le due vittorie consecutive in campionato, non ha ancora trovato stabilità. I precedenti però sono positivi per i giallorossi, l'ultima vittoria del Monza risale alla Coppa Italia del 1988.15:08